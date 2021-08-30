COVID подкосил не только авторынок: Производители предупредили о новом коллапсе

Мировые автогиганты приостановили производство из-за нехватки комплектующих. Но COVID-19 подкосил не только авторынок. Производители из Южной Азии предупредили о новом коллапсе.

Коллапс грядёт в сфере мельчайших компонентов современной электроники, которые являются критически важными для её сборки, - многослойных керамических конденсаторов (MLCC). Ряд производителей сообщили о проблемах.

Японская компания Murata Manufacturing Co. является одним из самых крупных производителей MLCC. Её главный завод расположен в префектуре Фукуи. Там было выявлено 98 случаев COVID-19. Завод встал. Обязательства по поставкам компания пытается выполнить за счёт других своих заводов, где производство было увеличено.

Ещё один японский производитель керамических компонентов Taiyo Yuden Co. сообщил о снижении объёмов производства на малазийских заводах. Причиной тоже стал рост заболеваемости коронавирусом среди сотрудников. Число рабочих сейчас составляет лишь 60% от нужного количества (согласно требованиям властей Малайзии), заводы загружены только на 80-85% от полной мощности.

Возникают проблемы и с транспортировкой. Готовую продукцию будут развозить привитые от COVID-19 водители, а их требуется ещё найти. Из-за этого обычный срок поставки компонентов увеличился на 5-10 дней, пишет The Wall Street Journal. Частично проблему решает авиатранспорт, но это требует оформления большого количества документации.

COVID подкосил авторынок. Специалисты ожидают резкого скачка цен на все автомобили: и на отечественные, и на иномарки. Часть производств приостановлена из-за глобального дефицита комплектующих. В частности, не хватает чипов. Эксперты поделились прогнозами.