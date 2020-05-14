COVID-пациентов в США оставили без русской помощи: В FEMA сделали признание об аппаратах ИВЛ

Как оказалось, власти США пока отказались использовать в местных больницах переданные ещё в апреле Россией аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) "Авента-М" Уральского приборостроительного завода. А после трагедии в больнице Санкт-Петербурга, где накануне, напомним, во время пожара погибло пятеро пациентов реанимации, решение об использовании этой медаппаратуры будет принято уже по результатам расследования трагедии.

Об этом сообщил официальный представитель Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Он же признался, что российские аппараты ИВЛ в американских больницах не использовались. Хотя, судя по информации портала BuzzFeed, в Нью-Йорк и Нью-Джерси медаппаратура из России была передана.

Одна из причин, по которой COVID-пациентов в США оставили без русской помощи, - улучшение ситуации с заболеваемостью. Но аппаратуру решено оставить пока в резерве на случай обострения ситуации. Другая же причина связана с электросетями. Как сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения штата Нью-Джерси Донна Лёйзнер, российские аппараты ИВЛ пока не использовались "в основном из-за проблем совместимости электрических сетей". В Америке иной стандарт напряжения - не 220 вольт, как в России, а вдвое меньше - 110 вольт.

Информацию, что аппаратура не использовалась из-за сглаживания "кривой" по количеству инфицированных коронавирусом, подтвердил и представитель FEMA.

"В начале апреля Россия отправила США медицинские принадлежности, в том числе аппараты ИВЛ "Авента-М". В то время прогнозировалась жёсткая нехватка аппаратов ИВЛ в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, поэтому аппараты ИВЛ были доставлены на склады, принадлежащие властям этих двух штатов. К счастью, сглаживание кривой [количества случаев заражения] означало, что эти аппараты ИВЛ не потребовались, но они были оставлены в резерве на случай, если ситуация в Нью-Йорке и Нью-Джерси ухудшится", - сказал он. "Аппараты ИВЛ не были направлены в больницы", - подчеркнул представитель ведомства в интервью ТАСС.