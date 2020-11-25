COVID-паспорта и ужесточение ограничений: Власти Британии думают, как "дотянуть до весны"

По словам Джонсона, ужесточённая трехуровневая система местных ограничений сменит действующий сейчас локдаун 2 декабря. Британский премьер пояснил, что поскольку зима является периодом пика вирусных заболеваний, пока рано расслабляться. Уровень заболеваемости COVID-19 в стране он оценил как высокий.

"Наш план рассчитан на то, чтобы безопасно дотянуть до весны", - сказал Джонсон.

Тем не менее перед рождественскими праздниками будут небольшие послабления - жители Великобритании смогут встречаться на улице, но не более шести человек разом. Откроются непродовольственные магазины, спортзалы, спортцентры и парикмахерские.

Кроме того, будут сняты ограничения на работу пабов и ресторанов. Однако в случае необходимости провинции могут возвращать эти ограничения и даже вводить более жёсткие, если эпидемиологическая обстановка будет напряжённой.

В свою очередь бывший министр здравоохранения Джереми Хант предложил ввести COVID-паспорта для всех жителей страны. Как пишет The Sunday Times, новые документы предполагается выдавать тем, кто привился от коронавируса, чтобы они могли свободно передвигаться в условиях пандемии.