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COVID-атака нарастает: Вслед за ВОЗ в игру вступил репетировавший пандемию Университет Хопкинса

09 ноября 2020, 19:55  •  116 • В мире
Университет Джонса Хопкинса, ещё осенью 2019-го репетировавший пандемию, сообщил о свыше 50 млн человек, заразившихся коронавирусом по всему миру. Эксперты сходятся во мнении, что COVID-атака нарастает. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно заявила, что мир может столкнуться с новой пандемией.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который в режиме реального времени собирает статистику по коронавирусу во всём мире, число больных превысило 50 миллионов человек. Жертвами COVID-19 стали более 1,2 млн человек, 32,8 млн смогли победить инфекцию.
Лидерство по числу заболевших удерживают США с показателем 9,8 млн человек, на втором месте Индия - 8,5 млн инфицированных, замыкает тройку Бразилия - 5,6 млн заболевших. Четвёртое место удерживает Россия с показателем 1,7 млн человек.
К слову, ранее Университет Хопкинса моделировал, пожалуй, самый мрачный сценарий пандемии. Осенью 2019 года его учёные провели так называемую репетицию COVID-атаки, заявив, что её жертвами станут 65 млн человек по всему миру.
6 ноября во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о риске начала в мире новой пандемии, правда, не уточнили, будет ли она связана с коронавирусом. Так, ряд многих экспертов высказали опасения, что мутировавший COVID из Дании может обнулить все существующие сегодня вакцины и инфекция накроет мир с новой силой.

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