|
COVID-19 заставил Зеленского вспомнить про Донбасс и русский язык: Президент записал обращение
15 ноября 2020, 14:20 • 33 • Политика
Президент Украины записал обращение для жителей Донбасса на русском языке, попав в больницу с COVID-19. Зеленский заявил, что Украина открыта для жителей ЛНР и ДНР "во всех смыслах этого слова".
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением на русском языке к жителям Донбасса. В нём он заявил, что страна открыта для них "во всех смыслах этого слова".
Обращение было записано в киевской клинике "Феофания", где украинский лидер находится на самоизоляции. Недавно у него была обнаружена коронавирусная инфекция.
Он добавил, что якобы делает всё, чтобы война в регионе, наконец, завершилась. А затем тут же обвинил ЛНР и ДНР в блокировании инициативы об открытии всех пунктов пропуска в Донбассе.
Заявление, вероятно, связано со стремительно падающими рейтингами Зеленского. Он так и не выполнил обещания прекратить вооружённый конфликт в регионе, а заигрывания с националистами лишили его большей части сторонников. Поэтому, учитывая разгул национализма на Украине, вряд ли кто-то из жителей Донбасса откликнется на призыв украинского лидера.
33
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 ноября 2020, 04:20
|
09 ноября 2020, 02:30
|
14 ноября 2020, 02:35
|
11 ноября 2020, 02:10
|
09 ноября 2020, 19:55
|
12 ноября 2020, 02:55
|
09 ноября 2020, 06:10