COVID-19 заставил Зеленского вспомнить про Донбасс и русский язык: Президент записал обращение

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением на русском языке к жителям Донбасса. В нём он заявил, что страна открыта для них "во всех смыслах этого слова".

Обращение было записано в киевской клинике "Феофания", где украинский лидер находится на самоизоляции. Недавно у него была обнаружена коронавирусная инфекция.

Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами всё: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова, - сказал Зеленский, обращаясь к жителям Донбасса на русском языке.

Он добавил, что якобы делает всё, чтобы война в регионе, наконец, завершилась. А затем тут же обвинил ЛНР и ДНР в блокировании инициативы об открытии всех пунктов пропуска в Донбассе.

Заявление, вероятно, связано со стремительно падающими рейтингами Зеленского. Он так и не выполнил обещания прекратить вооружённый конфликт в регионе, а заигрывания с националистами лишили его большей части сторонников. Поэтому, учитывая разгул национализма на Украине, вряд ли кто-то из жителей Донбасса откликнется на призыв украинского лидера.