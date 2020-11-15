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COVID-19 заставил Зеленского вспомнить про Донбасс и русский язык: Президент записал обращение

15 ноября 2020, 14:20  •  33 • Политика
Президент Украины записал обращение для жителей Донбасса на русском языке, попав в больницу с COVID-19. Зеленский заявил, что Украина открыта для жителей ЛНР и ДНР "во всех смыслах этого слова".
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением на русском языке к жителям Донбасса. В нём он заявил, что страна открыта для них "во всех смыслах этого слова".
Обращение было записано в киевской клинике "Феофания", где украинский лидер находится на самоизоляции. Недавно у него была обнаружена коронавирусная инфекция.
Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами всё: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова, - сказал Зеленский, обращаясь к жителям Донбасса на русском языке.
Он добавил, что якобы делает всё, чтобы война в регионе, наконец, завершилась. А затем тут же обвинил ЛНР и ДНР в блокировании инициативы об открытии всех пунктов пропуска в Донбассе.
Заявление, вероятно, связано со стремительно падающими рейтингами Зеленского. Он так и не выполнил обещания прекратить вооружённый конфликт в регионе, а заигрывания с националистами лишили его большей части сторонников. Поэтому, учитывая разгул национализма на Украине, вряд ли кто-то из жителей Донбасса откликнется на призыв украинского лидера.

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