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COVID-19 вызовет новую напасть? В ООН спрогнозировали появление необычной пандемии

09 сентября 2020, 03:15  •  38 • Политика
ООН прогнозирует всемирную пандемию ожирения из-за COVID-19. Если ничего не делать, расходы на здравоохранение в мире вырастут на 1,3 триллиона долларов в год, говорится в прогнозе международной организации.
После пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 миру грозит новая напасть - глобальная эпидемия ожирения. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз ООН.
Согласно ему, к концу 2020 года более 130 миллионов человек столкнутся с голодом. При этом развитые страны столкнутся с прямо противоположной проблемой - повальным ожирением. Причиной этого, согласно ООН, является то, что из-за пандемии коронавируса люди стали экономить на еде и чаще есть фастфуд и другую вредную еду вместо здоровой пищи.
Уже сейчас количество людей с лишним весом в разы превосходит число голодающих, особенно это заметно по развитым странам, - пишет Bloomberg.
В частности, приводятся данные из Великобритании, где от лишнего веса или ожирения страдает две трети населения. Это является проблемой, так как каждая седьмая смерть в стране вызвана нездоровым питанием. Также из-за этого постоянно растут расходы на медицину.
В настоящее время, по подсчётам ООН, три миллиарда человек по всему миру не могут себе позволить здоровое питание, что создаёт предпосылки для появления лишнего веса. Это, в свою очередь, сродни новой пандемии, - отмечает Bloomberg.
Подчёркивается, что, если ничего не делать, расходы на здравоохранение в мире вырастут на 1,3 триллиона долларов в год.

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