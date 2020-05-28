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COVID-19 убил уже 100 тысяч человек: Русский журналист раскрыл главный очаг заразы в США

28 мая 2020, 18:55  •  178 • В мире
Российский журналист Валентин Богданов раскрыл главный очаг распространения COVID-19 в США. Как оказалось, эта зараза в Америке убила уже 100 тысяч человек, и 80% из жертв коронавируса - люди старше 65 лет.
"100 тысяч человек скончались от коронавируса за четыре месяца, что прошли с момента первого случая заболевания в Америке", - об этом у себя в авторском Telegram-канале сообщил собкор ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.
Российский журналист подчеркнул, что количество "коронавирусных" смертей среди жителей Соединённых Штатов "превосходит число погибших в любом из военных конфликтов, в которых США участвовали после Корейской войны".
Богданов также раскрыл главный очаг распространения коронавирусной инфекции в Америке, обратив внимание на то, что "80% скончавшихся от COVID-19 в США - это люди старше 65".
"Половина смертей приходится на дома престарелых, - указал русский журналист. - Это главный очаг распространения заразы в стране".
Фото: скриншот Telegram-канала "Валентин Богданов".

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