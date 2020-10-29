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COVID-19 убил мэра Уфы: Ульфат Мустафин умер в свой юбилей на посту главы города
29 октября 2020, 21:35 • 66 • Политика
Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его сердце остановилось 29 октября. Два года назад в этот день он вступил в должность градоначальника.
Глава Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19. Трагической новостью поделился глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Сообщается, что мэр Уфы ушёл из жизни 29 октября. В течение 35 дней он боролся с болезнью, но в конечном итоге организм 61-летнего чиновника не выдержал. У градоначальника был высокий процент поражения лёгких.
Напомним, что Ульфат Мустафин занял должность мэра Уфы ровно два года назад, 29 октября 2018 года. До этого он занимал пост заместителя гендиректора ПАО "Газпром газораспределение Уфа".
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