COVID-19 убил мэра Уфы: Ульфат Мустафин умер в свой юбилей на посту главы города

Глава Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19. Трагической новостью поделился глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Сообщается, что мэр Уфы ушёл из жизни 29 октября. В течение 35 дней он боролся с болезнью, но в конечном итоге организм 61-летнего чиновника не выдержал. У градоначальника был высокий процент поражения лёгких.

Сегодня, 29 октября, после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19, - цитирует "Башинформ" губернатора региона.

Напомним, что Ульфат Мустафин занял должность мэра Уфы ровно два года назад, 29 октября 2018 года. До этого он занимал пост заместителя гендиректора ПАО "Газпром газораспределение Уфа".