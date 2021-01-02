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COVID-19 становится гостайной для Китая: AP сообщил о попытках всё скрыть

02 января 2021, 04:30  •  92 • В мире
Журналисты Associated Press утверждают, что Китай пытается скрыть от мира происхождение коронавирусной инфекции. В расследовании AP говорится, что журналистам, намеревавшимся посетить пещеры с летучими мышами, попросту не дали это сделать. Кроме того, в стране действует спецкомиссия, которая даёт оценку всем научными работам о коронавирусе, из-за чего к публикации допускаются лишь единичные исследования.
Китай намерен скрыть происхождение коронавируса, утверждают журналисты Associated Press. В опубликованном расследовании говорится, что власти выделяют учёным сотни тысяч долларов на изучение инфекции. Однако до публикации доходят лишь единичные труды, поскольку власти требуют согласовывать работы по этой теме со специальной комиссией.
В числе мер давления, которое государство якобы оказывает на исследователей, AP называет конфискацию образцов из пещер, где живут летучие мыши - носители ближайшего "родственника" вируса Sars-Cov-2, вызвавшего вспышку.
В материале говорится, что журналисты попытались проникнуть к самим пещерам ещё в ноябре. Однако им не удалось этого сделать. Агенты госбезопасности КНР в штатском не позволили даже попасть в регион, где расположена пещера, говорится в публикации.
Также, сообщает АР, китайские учреждения получили предписание не давать данные, образцы или другую информацию по COVID-19 сторонним учреждениям или отдельным лицам.

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