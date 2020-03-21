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COVID-19 "косит" американский флот

21 марта 2020, 00:35  •  44 • В мире
Экипажи крупнейших американских авианосцев и кораблей оказались заражены коронавирусом SARS-CoV-2. По сообщениям СМИ, случаи заболевания выявлены не только в домашних портах, но и на судах, находящихся за рубежом.
СМИ сообщили о случаях заражения среди экипажей американских авианосцев. Моряки с симптомами выявлены на кораблях USS Boxer, а также USS Ralph Johnson и USS Coronado.
При этом, сообщает издание fox5sandiego, военно-морской флот закрыл свой командный центр поддержки обучения в Сан-Диего, где базируется USS Boxer, после третьего случая заболевания моряка.
Специалисты оценивают ситуацию как крайне тяжёлую. При этом, как именно коронавирусная инфекция попала на американские военные корабли - неизвестно.
На данный момент заболевшим предписывают режим самоизоляции.
Ранее в Пентагоне заявили, что намерены задействовать два плавучих госпиталя, на которые могут быть переведены заражённые коронавирусом из обычных больниц.

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