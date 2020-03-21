COVID-19 "косит" американский флот

СМИ сообщили о случаях заражения среди экипажей американских авианосцев. Моряки с симптомами выявлены на кораблях USS Boxer, а также USS Ralph Johnson и USS Coronado.

При этом, сообщает издание fox5sandiego, военно-морской флот закрыл свой командный центр поддержки обучения в Сан-Диего, где базируется USS Boxer, после третьего случая заболевания моряка.

Специалисты оценивают ситуацию как крайне тяжёлую. При этом, как именно коронавирусная инфекция попала на американские военные корабли - неизвестно.

На данный момент заболевшим предписывают режим самоизоляции.

Ранее в Пентагоне заявили, что намерены задействовать два плавучих госпиталя, на которые могут быть переведены заражённые коронавирусом из обычных больниц.