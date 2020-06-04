COVID-19 проник на оборонные предприятия: Северодвинск закроют на въезд и выезд

С 6 июня Северодвинск закрывается на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. В городе выявлено порядка 1200 случаев заражения, в том числе на стратегических оборонных предприятиях. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Архангельской области.

Сообщается, что всего за несколько дней количество заражённых коронавирусом людей в Северодвинске резко увеличилось. Рост заболеваемости в городе в 2,6 раза выше, чем на остальных территориях региона. В этой связи было принято решение закрыть город на карантин.

"С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - гласит заявление правительства региона.

В связи с этим таким заводам, как ОАО "ПО "Севмаш", ОАО "Центр судоремонта "Звездочка", ОАО "Северное производственное объединение "Арктика" и ФГУП "Северный Рейд", рекомендовано временно прекратить организованную перевозку работников, проживающих в Архангельске, Приморском районе и Новодвинске.