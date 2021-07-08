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COVID-19 призвали приравнять к гриппу. Инициативу оценил врач

08 июля 2021, 19:15  •  52 • В мире
В Сингапуре COVID-19 призвали приравнять к гриппу. Эту инициативу оценил врач Сергей Киселёв. Он отметил, что полностью поддерживает такое отношение к коронавирусу.
Власти Сингапура выступили с инициативой нормализации COVID-19 и перевода его в один ряд с такими болезнями, как грипп, заметила ведущая, журналистка Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на Царьграде.
Методика борьбы, которую предлагает правительство страны, заключается в следующем: принципиальное изменение подхода к мониторингу и тестированию - никакого нагнетания и публикации числа заболевших в виде военных сводок.
Количество случаев заражений больше объявляться не будет. Власти станут фиксировать только госпитализацию, тяжёлые случаи и смертность (как для гриппа). Карантин для путешествующих отменяется. Как и изоляция близких контактов заболевших.
Вакцинация и эффективное лечение, разумеется, остаются, но слова "обязательная" в тексте нет. Власти Сингапура пояснили, что вакцинация не может полностью прекратить заражения. Её цель - уменьшить количество тяжёлых случаев, то есть аналогично прививкам от гриппа.
Кто заболел легко - тот лечится дома, государство отслеживает только тяжёлые случаи. И никаких ПЦР-тестов по любому поводу. Это долго, дорого и неприятно. Вместо них - экспресс-тесты для всех, и только если у человека есть симптомы, ему проведут ПЦР-анализ.
И, наконец, самое главное - никаких ограничений. Массовые мероприятия, путешествия - всё дозволено, как и раньше, подчеркнула ведущая "Первого русского".
Такой подход оценил гость студии - руководитель лаборатории эпигенетики Института общей генетики им. Вавилова РАН Сергей Киселёв. Он отметил, что приветствует такое отношение к коронавирусу:
Я полностью поддерживаю их идеологию. К сожалению, на сегодняшний момент это лишь три министра предложили, то есть это ещё не стало официальной стратегией страны. Но это правильный шаг. Да, у нас появился новый вирус. Но мы прожили с ним полтора года… Очевидно, что нам придётся признать: на Земле поселился новый вирус - рядом с человеком.

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