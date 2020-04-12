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COVID-19 приближает конец Украины
12 апреля 2020, 15:35 • 233 • Украина
Украинская элита, кажется, начинает понимать, что конец нормальных отношений с западными кредиторами близок. Все чаще появляются утверждения, что Незалежную поставят на колени, и вся страна будет до скончания века работать в интересах других государств.
То, что у страны большие проблемы, признал и бывший глава украинского отделения Интерпола Кирилл Куликов. В эфире одного из телеканалов Незалежной он заявил, что Украина зря связалась с МВФ и Всемирным банком.
«Надо перестать относиться к МВФ и мировому банку как к Санта-Клаусу, этому доброму и седобородому дедушке, у которого хочется посидеть на коленях. К сожалению, эти дедушки ставят на колени нас. Мы уже на них стоим», — сказал Куликов.
Распространение коронавирусной инфекции приблизит конец Украины. Западные кредиторы перестанут помогать государству. Это приведет к падению показателей в экономике. В результате Киев не сможет платить по долгам.
Причем исправить ситуацию никому уже не по силам. Есть все основания полагать, что актера Зеленского и поставили на роль президента Украины, чтобы «слить» государство. На него проще всего свалить всю вину, а потом сказать или написать в учебнике, что бывший КВНщик просто-напросто не справился.
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