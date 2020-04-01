COVID-19: «После» наступит не сразу • 164 • Аналитика

До нас ещё не дошло?

Наш небольшой авторский пул рассчитывал уже на этой неделе порассуждать о том, как придётся выходить из вирусного кризиса, во многом, безусловно, рукотворного. Прежде всего в экономическом и социальном плане. Напомнить о том, какими были программы по выходу из Великой депрессии в США и Европе, а заодно и о том, почему на этой волне пришли к власти нацисты в Германии, и почему кризис лишь вскользь зацепил СССР.



Конечно, хотелось бы напомнить и о более актуальном опыте – российском (как после дефолта, так и после кризиса 2008-2009 годов и под проклятыми санкциями). Даже хлёсткий обобщающий заголовок придумали: «Вирус: что после?» Но не сложилось, пока ещё явно рано, поскольку карантин, скорее всего, затянется, хотя, будем надеяться, уже не в таких жёстких формах.









При этом, по всему судя, рассчитывать на быстрое возвращение к нормальной жизни вряд ли стоит. Скорее всего, той жизни, что была до кризиса, до вируса, уже просто не будет. Слишком многое изменится, и изменится бесповоротно. Думается, совсем неспроста в России уже вот-вот введут уголовную ответственность за нарушение карантина. По крайней мере, в Госдуме соответствующие законы уже приняли, а сенат с президентом время тянуть вообще не любят.



Автор отнюдь не собирается никого обвинять в чрезмерно жёстких мерах, тем более выступая в СМИ, за это ведь тоже определённая ответственность предусмотрена. Однако сомневаться в их эффективности запретить невозможно никому, даже журналистам.



Буквально во вторник утром, по пути на почту за заказной корреспонденцией, думаю, не стоит объяснять, какого рода, я встретил патруль из трёх отменно упакованных и явно вооружённых молодых людей. То ли спецназовцев, то ли того круче, но точно не из Росгвардии – там кадры пожиже, эти входы в парки и на ВДНХ охраняют. Почта, кстати, оказалась закрытой, и сразу потянуло высказаться о драконовских мерах, принятых сейчас в отношении «вольных хлебопашцев».





Как вы думаете, в чём их главное преимущество? Мне почему-то кажется, что в том, что эффект от них, при всём желании, нельзя оценить напрямую. Нет, разумеется, когда пройдёт неделя-другая под карантином, власти всех стран буквально наперебой станут отчитываться о собственных успехах в титанической борьбе. Не народу, а скорее всего, вашингтонского «обкому».



Всё отдам за улыбку японца

Там, кстати, самому главному уже хватило смелости, а скорее наглости, признать, что 200 тысяч трупов будут для США хорошим результатом в борьбе с коронавирусом. Несложный подсчёт показывает, что при прочих равных нам вполне может «светить» тысяч 100 или около того. Будем надеяться, что советская медицина, признаем, весьма небогатая с материальной точки зрения, но от этого почему-то не менее эффективная, ещё не до конца уничтожена. Хотя бы в плане кадров, и сработает она, как в добрые старые времена – против гриппа и холеры, да и в годы войны тоже.



А то ведь в России за такую, с позволения сказать, «цифирь» могут сразу отправить или в Бутырку или в Кащенко. Не случайно же за океаном, как, впрочем, и в Европе, такие откровения бедняги Трампа стараются не тиражировать, да ещё микшируют радостными улыбками японцев, причём сразу по двум поводам. Первый, понятное дело, – цветение сакуры, а второй – точная дата начала Олимпиады-2020 в Токио. То есть 23 июля года уже 2021-го.



Чуток позитива тут же добавили и сообщениями из Италии, где наконец-то отмечен спад прироста заболевших, да и число смертей растёт уже не так стремительно.





Но почему же мировая пресса, да и российская тоже, так вяло тиражирует отрезвляющее заявление экспертов ВОЗ о том, что эта организация «признала самоизоляцию граждан бесполезной для борьбы с коронавирусом»? Один из пишущих и активно снимающих коллег сразу выдвинул эту действительно мудрёную словесную конструкцию из news.mail.ru в номинанты на самый идиотский заголовок.



И тем не менее. Стоит ли напоминать, что до этого эксперты ВОЗ во всех своих официальных и не очень выступлениях только и делали, что подливали масла в огонь. Чуть ли не единственным действительно разумным и не пугающим заявлением было признание того, что эпидемия COVID-19 является первой в истории человечества пандемией, поддающейся контролю.



Это признание даже попало в Википедию. И вдруг… Так что же, не пора ли нам в России одуматься, взяв на вооружение не американский и европейский, а китайский, даже шире — азиатский опыт, когда все цепочки потенциально заболевших отслеживаются предельно чётко, и фигуранты отсекаются от новых контактов незамедлительно и без сантиментов. И без соплей, как это уже, увы, случилось с губернатором Хакассии Виктором Зиминым, который уклонился от карантина, но, видите ли, не заболел. А ведь заразить он мог очень даже многих. Есть ли вообще смысл затягивать глобальный карантин?



Разве просто так в понедельник не где-нибудь, а на Telegram-канале оперштаба Москвы прозвучала идея растянуть режим самоизоляции в столице аж до 14 апреля? Её даже вложили в уста кого-то из московских руководителей. И разве просто так сообщение пришлось тут же опровергать?









В режиме ожидания?

Не пора ли уже сейчас разобраться со сроками карантина и дать возможность всем, кому действительно нужно и можно, продолжать нормально работать? И отлаживать уже сейчас все механизмы того, что действительно помогает лучше любой самоизоляции и какого-то по-садистски нарочитого свёртывания любого рода полезной деятельности.



Начать стоило бы не с рекламы коммерческих клиник, открывающих все двери под борьбу с COVID-19, но с оперативной подготовки тысяч нормальных больничных палат, а не просто койко-мест. И со срочной поставки в аптеки миллионов, а не десятков и сотен пресловутых дефицитных масок, а главное – медикаментов, по которым уже профессионально доказана эффективность в борьбе с новой напастью.



Нет, никто и не думает утверждать, что работающая вакцина от «коронки» уже есть, а её от нас скрывают. Есть же целый набор средств профилактики упреждающего лечения первых симптомов, о которых твердят не просто авторитетные, а самые авторитетные эксперты вплоть до Леонида Рошаля и главврача ставшей знаменитой «Коммунарки» Дениса Проценко. Это, конечно, если всё действительно настолько серьёзно, как в той же Италии или Нью-Йорке.



Когда начнём считать больных и заразившихся реально, а не поверхностно, как сейчас, прирост в цифрах может и вправду оказаться пугающим. Вот только поможет ли хоть чем-нибудь честная статистика? Автор отнюдь не призывает тут продолжать врать, точнее, обманывать самих себя, просто одной только правдой обойтись не удастся. Тем более в условиях, когда во всех остальных отношениях врать (особенно самим себе) стало чуть ли не нормой.



Резцова — Губерниеву: Дима, греби в греблю, зачем в биатлоне роешься?

Начать с того, что «творцы карантина» очевидно лукавят по поводу права налагать штрафы за все виды нарушений, так как нет у них реальных полномочий даже вводить сами такого рода ограничения. Такое можно творить только введя чрезвычайное положение, а это, извините, прерогатива президента.



Он выступил, конечно же, сурово, но чрезвычайку же не вводил. И даже «мочить в сортире» никого не обещал. Поскольку непонятно, кого «мочить». Гарант мягко ограничился тем, что назвал режим самоизоляции мерой, которая «оправданна и необходима».



А «введение массовых ограничений такого рода, как в Москве — исключительная компетенция Федерального собрания и президента». И это не бред автора, а цитата из выступления члена Совета Федерации Андрея Клишаса.



Остаётся привести ещё кое-какие фактические данные. Так называемый индекс вирулентности, то есть способность заражать у коронавируса составляет от трёх до четырёх пунктов, у обычного гриппа этот индекс колеблется между отметками 2 и 3, зато у кори — 12-16. Корь намного более заразна! Но при эпидемии кори уже давно никакого карантина не вводили.



Не так давно, уже нынешней зимой, во многих столичных школах была зафиксирована ветрянка. Переболели почти две трети школьников, причём в основном из младших классов. При этом только несколько школ закрывали на карантин, а уж на домашнее обучение вообще никого не переводили.



Скорее всего, переболеть «коронкой» придётся многим, хотя, как и многие мои знакомые врачи, не верю никаким опровержениям, особенно из жёлтой прессы, по поводу того, что многие считают себя перенесшими подобие COVID-19 и год, и два, и даже три назад. Но обязательно будет «После», когда слишком многое изменится в чью-то пользу.





В чью? Да в пользу тех, кто и нагнетает сейчас психоз и этак запросто жонглирует цифрами. Где 200 тысяч, там и пара миллионов. Им, вообще-то, не привыкать. А мы ещё помним. Хиросиму, Нагасаки, Дрезден. И даже Токио-1945 помним. Просто сейчас времена иные. И средства другие. Наш небольшой авторский пул рассчитывал уже на этой неделе порассуждать о том, как придётся выходить из вирусного кризиса, во многом, безусловно, рукотворного. Прежде всего в экономическом и социальном плане. Напомнить о том, какими были программы по выходу из Великой депрессии в США и Европе, а заодно и о том, почему на этой волне пришли к власти нацисты в Германии, и почему кризис лишь вскользь зацепил СССР.Конечно, хотелось бы напомнить и о более актуальном опыте – российском (как после дефолта, так и после кризиса 2008-2009 годов и под проклятыми санкциями). Даже хлёсткий обобщающий заголовок придумали: «Вирус: что после?» Но не сложилось, пока ещё явно рано, поскольку карантин, скорее всего, затянется, хотя, будем надеяться, уже не в таких жёстких формах.При этом, по всему судя, рассчитывать на быстрое возвращение к нормальной жизни вряд ли стоит. Скорее всего, той жизни, что была до кризиса, до вируса, уже просто не будет. Слишком многое изменится, и изменится бесповоротно. Думается, совсем неспроста в России уже вот-вот введут уголовную ответственность за нарушение карантина. По крайней мере, в Госдуме соответствующие законы уже приняли, а сенат с президентом время тянуть вообще не любят.Автор отнюдь не собирается никого обвинять в чрезмерно жёстких мерах, тем более выступая в СМИ, за это ведь тоже определённая ответственность предусмотрена. Однако сомневаться в их эффективности запретить невозможно никому, даже журналистам.Буквально во вторник утром, по пути на почту за заказной корреспонденцией, думаю, не стоит объяснять, какого рода, я встретил патруль из трёх отменно упакованных и явно вооружённых молодых людей. То ли спецназовцев, то ли того круче, но точно не из Росгвардии – там кадры пожиже, эти входы в парки и на ВДНХ охраняют. Почта, кстати, оказалась закрытой, и сразу потянуло высказаться о драконовских мерах, принятых сейчас в отношении «вольных хлебопашцев».Как вы думаете, в чём их главное преимущество? Мне почему-то кажется, что в том, что эффект от них, при всём желании, нельзя оценить напрямую. Нет, разумеется, когда пройдёт неделя-другая под карантином, власти всех стран буквально наперебой станут отчитываться о собственных успехах в титанической борьбе. Не народу, а скорее всего, вашингтонского «обкому».Там, кстати, самому главному уже хватило смелости, а скорее наглости, признать, что 200 тысяч трупов будут для США хорошим результатом в борьбе с коронавирусом. Несложный подсчёт показывает, что при прочих равных нам вполне может «светить» тысяч 100 или около того. Будем надеяться, что советская медицина, признаем, весьма небогатая с материальной точки зрения, но от этого почему-то не менее эффективная, ещё не до конца уничтожена. Хотя бы в плане кадров, и сработает она, как в добрые старые времена – против гриппа и холеры, да и в годы войны тоже.А то ведь в России за такую, с позволения сказать, «цифирь» могут сразу отправить или в Бутырку или в Кащенко. Не случайно же за океаном, как, впрочем, и в Европе, такие откровения бедняги Трампа стараются не тиражировать, да ещё микшируют радостными улыбками японцев, причём сразу по двум поводам. Первый, понятное дело, – цветение сакуры, а второй – точная дата начала Олимпиады-2020 в Токио. То есть 23 июля года уже 2021-го.Чуток позитива тут же добавили и сообщениями из Италии, где наконец-то отмечен спад прироста заболевших, да и число смертей растёт уже не так стремительно.Но почему же мировая пресса, да и российская тоже, так вяло тиражирует отрезвляющее заявление экспертов ВОЗ о том, что эта организация «признала самоизоляцию граждан бесполезной для борьбы с коронавирусом»? Один из пишущих и активно снимающих коллег сразу выдвинул эту действительно мудрёную словесную конструкцию из news.mail.ru в номинанты на самый идиотский заголовок.И тем не менее. Стоит ли напоминать, что до этого эксперты ВОЗ во всех своих официальных и не очень выступлениях только и делали, что подливали масла в огонь. Чуть ли не единственным действительно разумным и не пугающим заявлением было признание того, что эпидемия COVID-19 является первой в истории человечества пандемией, поддающейся контролю.Это признание даже попало в Википедию. И вдруг… Так что же, не пора ли нам в России одуматься, взяв на вооружение не американский и европейский, а китайский, даже шире — азиатский опыт, когда все цепочки потенциально заболевших отслеживаются предельно чётко, и фигуранты отсекаются от новых контактов незамедлительно и без сантиментов. И без соплей, как это уже, увы, случилось с губернатором Хакассии Виктором Зиминым, который уклонился от карантина, но, видите ли, не заболел. А ведь заразить он мог очень даже многих. Есть ли вообще смысл затягивать глобальный карантин?Разве просто так в понедельник не где-нибудь, а на Telegram-канале оперштаба Москвы прозвучала идея растянуть режим самоизоляции в столице аж до 14 апреля? Её даже вложили в уста кого-то из московских руководителей. И разве просто так сообщение пришлось тут же опровергать?Не пора ли уже сейчас разобраться со сроками карантина и дать возможность всем, кому действительно нужно и можно, продолжать нормально работать? И отлаживать уже сейчас все механизмы того, что действительно помогает лучше любой самоизоляции и какого-то по-садистски нарочитого свёртывания любого рода полезной деятельности.Начать стоило бы не с рекламы коммерческих клиник, открывающих все двери под борьбу с COVID-19, но с оперативной подготовки тысяч нормальных больничных палат, а не просто койко-мест. И со срочной поставки в аптеки миллионов, а не десятков и сотен пресловутых дефицитных масок, а главное – медикаментов, по которым уже профессионально доказана эффективность в борьбе с новой напастью.Нет, никто и не думает утверждать, что работающая вакцина от «коронки» уже есть, а её от нас скрывают. Есть же целый набор средств профилактики упреждающего лечения первых симптомов, о которых твердят не просто авторитетные, а самые авторитетные эксперты вплоть до Леонида Рошаля и главврача ставшей знаменитой «Коммунарки» Дениса Проценко. Это, конечно, если всё действительно настолько серьёзно, как в той же Италии или Нью-Йорке.Когда начнём считать больных и заразившихся реально, а не поверхностно, как сейчас, прирост в цифрах может и вправду оказаться пугающим. Вот только поможет ли хоть чем-нибудь честная статистика? Автор отнюдь не призывает тут продолжать врать, точнее, обманывать самих себя, просто одной только правдой обойтись не удастся. Тем более в условиях, когда во всех остальных отношениях врать (особенно самим себе) стало чуть ли не нормой.Начать с того, что «творцы карантина» очевидно лукавят по поводу права налагать штрафы за все виды нарушений, так как нет у них реальных полномочий даже вводить сами такого рода ограничения. Такое можно творить только введя чрезвычайное положение, а это, извините, прерогатива президента.Он выступил, конечно же, сурово, но чрезвычайку же не вводил. И даже «мочить в сортире» никого не обещал. Поскольку непонятно, кого «мочить». Гарант мягко ограничился тем, что назвал режим самоизоляции мерой, которая «оправданна и необходима».А «введение массовых ограничений такого рода, как в Москве — исключительная компетенция Федерального собрания и президента». И это не бред автора, а цитата из выступления члена Совета Федерации Андрея Клишаса.Остаётся привести ещё кое-какие фактические данные. Так называемый индекс вирулентности, то есть способность заражать у коронавируса составляет от трёх до четырёх пунктов, у обычного гриппа этот индекс колеблется между отметками 2 и 3, зато у кори — 12-16. Корь намного более заразна! Но при эпидемии кори уже давно никакого карантина не вводили.Не так давно, уже нынешней зимой, во многих столичных школах была зафиксирована ветрянка. Переболели почти две трети школьников, причём в основном из младших классов. При этом только несколько школ закрывали на карантин, а уж на домашнее обучение вообще никого не переводили.Скорее всего, переболеть «коронкой» придётся многим, хотя, как и многие мои знакомые врачи, не верю никаким опровержениям, особенно из жёлтой прессы, по поводу того, что многие считают себя перенесшими подобие COVID-19 и год, и два, и даже три назад. Но обязательно будет «После», когда слишком многое изменится в чью-то пользу.В чью? Да в пользу тех, кто и нагнетает сейчас психоз и этак запросто жонглирует цифрами. Где 200 тысяч, там и пара миллионов. Им, вообще-то, не привыкать. А мы ещё помним. Хиросиму, Нагасаки, Дрезден. И даже Токио-1945 помним. Просто сейчас времена иные. И средства другие. Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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