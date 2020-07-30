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COVID-19 перенёс "на ногах", откуда повязка? Забинтованная рука Лукашенко вызвала вопросы
30 июля 2020, 18:05 • 89 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перенёс COVID-19 "на ногах", но на совещании появился в необычном виде. Забинтованная рука главы государства вызвала вопросы. Откуда повязка, гадают в интернете.
На вид президента обратил внимание журналист Степан Путило. В своём Telegram-канале NEXTA Live он разместил стоп-кадр и увеличил фрагмент. Хорошо видно, что из-под манжета Лукашенко видно что-то белое. Путило предположил, что это бинт, который придерживает катетер, и сразу по фото поставил два "диагноза": или "сердечко пошаливает", или "коронапсихоз" всё же подкосил".
Другой Telegram-канал, который близок к пресс-службе Александра Лукашенко, "Пул Первого" опроверг эти предположения. В сообщении сказано, что на руке белорусского президента обычная белая лента.
Ранее лидер Белоруссии сообщил, что "умудрился перенести коронавирус на ногах". Он извинился за свой хриплый голос, объяснив, что в последнее время приходится чрезвычайно много говорить.
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