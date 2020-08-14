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Covid-19 обернулся против президента США Дональда Трампа

14 августа 2020, 19:25  •  41 • Аналитика
Учитывая серьезные разногласия между президентом США Дональдом Трампом и Джо Байденом, его предполагаемым соперником от демократов, итоги ноябрьских президентских выборов будут иметь далеко идущие последствия не только для Соединенных Штатов, но и для остального мира. Так стоит ли готовиться к еще четырем годам Трампа, или грядут перемены?
Сюжет: Коронавирус
В сегодняшней сильно поляризованной среде преданные избиратели вряд ли перейдут на другую сторону. Это означает, что умеренные и не сомневающиеся будут играть решающую роль. С этой точки зрения у Трампа, похоже, проблемы.
Это было не так всего пять месяцев назад, когда в США впервые разразился кризис Covid-19. В то время Италия - с ее перегруженными больницами, жестким экономическим кризисом и опустошенной экономикой - доминировала в заголовках газет. У США не было никаких ограничений, и система здравоохранения работала очень хорошо.
Похоже, это создало впечатление, что США хорошо справляются с кризисом. Рейтинги одобрения Трампа выросли в марте, при этом значительная доля не только республиканцев и умеренных, но также демократов и независимых одобряли его ответ на эпидемическую угрозу.
С тех пор, однако, в США резко возросло число заражений Covid-19 и летальных исходов, и администрация Трампа мало что сделала для решения проблемы. Напротив, некоторые в администрации попытались подорвать усилия Энтони Фоки, главного специалиста по инфекционным болезням в стране, и Трамп упорно отказывался носить маску, даже высмеивая Байдена за это.
Тем временем безработица резко возросла, и хотя были предприняты меры для защиты работников и предприятий, многие ожидают волну увольнений после того, как поддержка перестанет оказываться. ВВП сократился на 9,5% во втором квартале или на 32,9% в годовом исчислении - худший показатель с 1947 года.
Не удивительно, что отношение избирателей резко изменилось. С конца марта до середины июля одобрение как общей эффективности Трампа, так и его реакции на кризис Covid-19 снизилось среди всех групп. Особое недовольны президентом умеренные избиратели, не причисляющие себя к республиканцам или демократам.
По мере того как усиливалось недовольство Трампом и его реакцией на Covid-19, росло и количество американцев, которые планируют проголосовать за Байдена в ноябре. С конца марта до середины июля число нейтральных избирателей, намеревающихся проголосовать за Байдена, увеличилось на 23%. Число самоидентифицированных демократов, поддерживающих Байдена, также незначительно увеличилось - на 4%, в то время как число республиканцев, планирующих голосовать за Трампа, сократилось на 3%.
Кризис Covid-19 - не единственный фактор, влияющий на поддержку Байдена. Но очень важный. Если провести регрессию с использованием традиционных факторов, чтобы учесть различные проблемы и динамику, кризис Covid-19 определяет порядка 20% изменений, произошедших с марта по июль.
Трамп справедливо может утверждать, что, в отличие, скажем, от мирового финансового кризиса 2008 года, пандемия Covid-19 возникла не из-за провалов внутренней политики. Но это усугубилось ими. США уступают другим развитым странам в эффективности борьбы с пандемией. Коронавирус негативно сказался на и без того ослабленном глобальном положении страны. Хотя для большинства американцев сегодня это не является серьезной проблемой, это может измениться, если международные ограничения в отношении американских путешественников сохранятся. В любом случае Трампу будет непросто в ноябре.

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