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COVID-19 не помешал: Асад нанес удар по американцам — есть жертвы

08 апреля 2020, 08:35  •  122 • Война
Пока мы все ждем новых новостей о том, как коронавирус распространяется по России и по миру, в Сирии продолжается война, хотя там тоже уже началась вспышка заразы. На турок вирус оказал влияние — они строго следят за своими людьми в Идлибе и стараются не создавать условий для распространения болезни. В общем, притихли. Асадиты же относятся к ситуации несколько иначе. Есть информация, что Дамаск решил отправить на северо-запад дополнительные силы. Не просто решил, а уже отправил. Пока неясно зачем, ведь даже террористы с их вечным гневом на Асада стали несколько спокойнее. Видимо, их лидеры обладают хоть каким-то пониманием ситуации. А вот официальные власти, наращивая контингент близ турецкой границы и близ турецкого контингента, повышают риски распространения вируса среди военных. В Турции, по официальной статистике, положение хуже, чем в Сирии, следовательно, границу надо перекрывать, а не военных для наступления готовить. Было бы разумно сейчас для сирийцев, несколько изменив условия, вернуться к соблюдению условий сочинского соглашения о демилитаризованной зоне. Конечно, границы несколько иные, но буферная зона и строгое соблюдение условий непроникновения на враждебную территорию сейчас просто необходимы. Будем рассчитывать, что в ближайшее время все это осознают.
Но пока положение таково, что война не затихает. Наоборот, она развивается, и порой в весьма причудливых форматах. С момента ослабления позиций курдов из-за активных военных и политических действий Анкары американцы тоже начали терять влияние в северной Сирии. Да, они по-прежнему качают нефть и что-то там еще делают с недрами, но теперь все чаще в Хасаке виден российский и сирийский флаги, вывешиваемые то на каких-то зданиях, то на автомобилях. Здорово, только вот все это время от времени приводит к некоторым стычкам между россиянами и американцами. Благо пока до боев не дошло. До боев с нашими военными не дошло, а вот с американцами — да.
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Раньше уже появлялись новости о том, как, проезжая через некую деревню, конвой армии США был заблокирован местным населением. Народ был настроен очень агрессивно — в сторону автомобилей летели не только гневные фразы, но и камни. Ситуация дошла до убийства, правда, погиб не американец, а сириец. На место прибыла наша военная полиция и урегулировала ситуацию.
Но вот сейчас наших военных поблизости не оказалось, и, наверное, это к лучшему, ведь ситуация была гораздо хуже. На очередную колонну США было совершенно нападение, если быть точнее — ее обстреляли. Произошло это в Хасаке. Эту провинцию по большей части контролируют курдские Отряды народной самообороны, с которыми уже давно сотрудничают Штаты. Но в отдельных районах присутствуют российские войска, турецкие, а так же асадиты. Но, похоже, никто из них к этому отношения не имеет.
Помимо вышеперечисленных в северной и северо-восточной САР присутствует незначительный контингент иранцев. Тегерану не нужны большие силы здесь, так как для реализации своих планов он с легкостью может использовать лояльные себе шиитские группировки, имеющие определенное влияние в этом районе. Некоторые СМИ как раз их и подозревают в атаке на американцев. Бой не случился — атаковавшие предпочли его избежать. Они выпустили снаряд, а затем пропали. Итог — два раненых американца и один погибший.
Буквально на следующий день после этого инцидента случился еще один. Немного южнее — в провинции Дэйр-эз-Зор. Американцы вместе с Отрядами народной самообороны перемешались в сторону одной из своих баз недалеко от границы с Ираком. На одном из участков пути была засада — неизвестные неожиданно атаковали военных и сумели из стрелкового оружия нанести серьезный урон колонне. Поразительно, но временно из строя была выведено часть техники. Но это не самая большая проблема — среди американцев опять есть жертвы. Точное количество погибших неизвестно — наверняка сообщается об одном офицере армии США. При этом среди курдов потери значительнее — от двух до пяти погибших. Есть и раненые.
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Вроде бы в условиях военного времени инциденты незначительные, но если взглянуть на происходящее в северной и восточной Сирии со знание зон влияния, то ситуация покажется несколько хуже. Выше упоминалось, что у американцев после сделки с турками по курдам начались проблемы с русскими, которые с позволения Анкары получили доступ во многие ранее закрытые районы в этой местности. Как следствие, участились встречи американцев и наших военных. Разумеется, ничего приятного в этом нет — был даже случай, когда российский внедорожник просто спихнули с дороги из-за того, что он якобы мешал американцам. После этого спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что РФ «бросает вызов» американскому присутствию на Ближнем Востоке и рано или поздно это может привести к неприятным последствиям. Очевидно, что боевики, находящиеся в Идлибе и прочих мелких анклавах на последнем дыхании, попытаются выжать максимум из потенциального конфликта РФ и США, РФ и Турции и так далее. Маскируя свои атаки под провокации сирийцев или иранцев террористы могут вынудить дядю Сэма дать жесткий ответ, который так или иначе скажется на возможностях свободного доступа к районам в Хасаке и Дэйр-эз-Зоре. Очевидно, что Штаты станут агрессивнее по отношению ко всем потенциальным противникам, в том числе и к России. Это вредит нашим геополитическим интересам в Сирии. Нам сейчас не нужна война, но нужно как можно больше подконтрольных сирийских районов. Не стоит забывать, что вся нефть и все деньги находятся здесь. Без этих районов Сирия почти не представляет экономического интереса. Так что сейчас регулярные потери американцев не полезны для нас, так как в конечном итоге это может привести к очередной военной операции Вашингтона.
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