COVID-19: как-то все странно выходит • 188 • Аналитика

Вообще, вся история с этим COVID-19 при ближайшем рассмотрении вызывает все больше удивления и желания размышлять.



Вот как-то все вовремя до ужаса получилось. Вирус… А дел наделал…







Я бы сказал, что COVID-19 подобен торнадо, цунами и тайфуну в одной упаковке. Да, три в одном, но по разрушительной силе превосходит все составляющие.



Вихрь сдул напрочь все дутые цифры в экономиках стран. Как хотите, откалибровал, откорректировал все, до чего смог дотянуться. Вдруг стало ясно, что наличие сельского хозяйства, способного обеспечить страну едой в условиях изоляции и наличие промышленности, способной обеспечить страну продукцией, на порядок выше и важнее самой эффективной банковской системы.



Началась переоценка ценностей. И тут, я бы сказал, что COVID-19 сыграл на стороне правды. Врач, учитель, дворник, уборщица, продавец, сантехник и автомастер вдруг оказались значимее и важнее юристов, бухгалтеров, менеджеров, банкиров, эстрадных деятелей и футболистов.



Футболистов особенно, потому что вдруг выяснилось, что каждый дорогостоящий лоботряс оказался менее значим, чем аппарат ИВЛ. И почти всю эту спортивную тусовку (равно как и эстрадную) можно было бы запросто поменять на маски и аппараты ИВЛ. Была бы только возможность, как говорится.



Санкции тоже претерпели изменения. Не то чтобы их отменили, скорее, их ввели все для всех. Остановились целые отрасли, закрылись границы, замерли торговые потоки по всему миру.



С границами то же самое. Поехать в другую страну теперь можно только элитнейшим из элит, перечисленным в особых списках, сопровождаемым личными врачами высшей категории и, конечно же, не имеющим проблем с тестами на COVID-19.



Даже конфликты, обратите внимание, поутихли. Нет, Африку не берем, там к очередной эпидемии относятся так… как обычно. Африканцев заразой не испугать, чего не скажешь о европейцах и американцах.



Кстати, да, вирус стал лакмусовой бумагой, индикатором того, где, кто и насколько вообще готов на крайние эффективные, но жесткие меры. Выяснилось, что это доступно далеко не всем странам, и не везде правительства способны на решительные меры.



Сегодня кому-то, возможно, интересен вопрос: почему COVID-19 так сильно вмазал после Азии по странам ЕС и США? Некоторые усмотрели в этом кару за грехи и все такое, но на самом деле все намного проще.



Первая составляющая – медицинского характера. Вирус оказался теплолюбивым, в условиях холода ему некомфортно. С одной стороны, потому у нас такого распространения нет, с другой – все еще впереди.



Кроме того, многие специалисты считают, что наша прививка БЦЖ, которую всем делают в младенчестве, тоже играет определенную роль. Да, туберкулез и пневмония действительно схожи по своим признакам, клинические проявления этих заболеваний легких легко спутать. Более того, нередко эти две болезни развиваются параллельно. Но лечение разное, потому и важна первичная диагностика. Но в целом прививка БЦЖ, возможно, действительно играет определенную роль. Положительную.







Не менее значительную роль сыграла наша нескученность. Понятно, что в Италии, площадь которой меньше, чем у Томской области, и где разгильдяйство населения просто зашкаливает, вирус себя чувствовал как дома.



Кроме того, учитывая, что вирус гуляет давно, лично мое мнение, что в легкой форме мы им вполне могли переболеть или переболеем. Почему в легкой? А потому, что каждую зиму у наших организмов начиналась борьба с чем? Правильно, ОРВИ, грипп, бронхиты и так далее в ассортименте. Особенно при потеплениях после морозов, когда оттаявшие вирусы начинали пытаться брать свое.



Откуда грипп, простите, в солнечных Италии и Испании? Откуда иммунитет? И Китай, который изрядно южнее, там гадостей своих хватает, но тем не менее, теплее и организмы не готовы.



И последнее. Мы наблюдали, как китайцы, фактически вышедшие на войну с вирусом, одержали победу. Это потребовало от них значительный усилий, мобилизовалась, по сути, вся страна. И – что немаловажно – партия и правительство.



Нам повезло. Мы пока не проигрываем, да и то вопреки. Меры, которые предложил президент, весьма специфичны и свидетельствуют не столько о желании защитить население, сколько о сбережении бюджета.



Только так можно объяснить этот невнятный «режим самоизоляции» за свой счет, и, соответственно, полное наплевательство на него.



Да и те, кто должен, по идее, следовать указу президента Путина, чихать коронавирусом на него (указ) хотели. Примеры будут местные, провинциальные.



Например, в моем городе есть физкультурный диспансер. Заведение, которое, в принципе, диагностического плана. Где профосмотр проходят сотни людей. Объявили трехнедельные… Да, если кто-то думал, что врачей отправили по указу? Ага, сейчас! Всем велели написать три недели отпуска без сохранения содержания!



Написали, сидят в б/с. Диагностическое заведение закрыли.





Не могу не упомянуть «Единую Россию», которая у нас строит дороги, каналы, мосты, а теперь еще и с коронавирусом борется.

















Громко, естественно, по всем возможным телеканалам, было рассказано про три новые «Газели», которые будут развозить помощь. «Единая Россия» борется с коронавирусом! Ура, господа!



Правда, полночь пробила скоро, карета стала опять тыквой, и «новые» машины оказались не такими уж новыми, самая свежая – 2016 года выпуска, и не от «Единой России», а от «Автолайна», у которого просто взяли три маршрутки и раскрасили.



В общем, очередное позорище от партии бывших премьеров и президентов.



Серьезно, в том, что мы победим этот вирус, сомнений нет. Но не благодаря, а вопреки. Вопреки всем тем «мерам», которые имитируют наше правительство и партия власти. Вопреки указам президента, которые никто не бросился исполнять по многим причинам. Основная из которых – элементарное отсутствие средств у исполнителей.



Но – уверен, что победим.



И еще один нюанс. Психология.



Почему такой дурдом в США, горы трупов, паника и все прочее? Там что, медицина хуже, чем у нас? Социалка хуже? Простите, не поверю. Там головы хуже.



На любой, как говорится, конец света у нас ответят чем? Правильно, скупкой гречки. Скажем так, глуповато, но безобидно и без паники. Психология. Крах политической системы 1991 года, финансовые кризисы 1992, 1998, 2008, дефолты и прочее. Хорошая защитная реакция на все раздражения: затариться гречкой и не волноваться. Есть запас – будем жить.



На остальные «мелочи» можно не обращать внимания.



А в США так просто невозможно. Там кризис волнового характера, то есть, распространяется как волна. Средний американский гражданин не представляет сегодня себя в качестве проигравшего. Конгресс, сенат, армия, флот, медицина, психологи…



Когда все это оказывается бессильным против какой-то заразы, в таких головах начинается паника. А как известно, паника убивает ничуть не хуже. Что и получилось в США, граждане, которые слишком сильно рассчитывали на свое государство, отправлялись в последний путь в герметичных мешках.









Граждане России, привыкшие обходиться в любой ситуации своими силами, продемонстрировали несколько иной уровень если не умения выживать, то сопротивляемости внешнему фактору.



Да, определенная заслуга российского государства в этом есть.



Забавно выходит: российские власти вводят штрафы под 5000 рублей за выход из дома, в то время как в США, например, за невыход из дома платят по $1200 на человека. Есть разница, правда?



Российское государство не дает ни гроша, за исключением подачек отдельно взятым категориям, запрещает вообще всю хозяйственно-коммерческую деятельность предпринимателям, не вошедшим в список тех, кому можно работать.



А обязанность платить по регулярным счетам с запертых по домам граждан не отменяет и продукты бесплатно не раздаёт. Более того, продукты дорожают, топливо дорожает (на фоне общих падений мировых цен на нефть!), а российская власть не делает ровным счетом ничего. Кредитные каникулы, которые обещали, в итоге оказались фикцией.



Правильно, есть дела поважнее. Америке помочь, Италии помочь… А свои сами отобьются.



Особенно цинично смотрятся постоянные призывы в ряды волонтеров.





Возмущает. Причем именно то, что «полезная инициатива» исходит от государства. Борьба с вирусом — это очень серьезная штука, это риск максимально быстро подцепить эту самую заразу, которой нас все пугают и из-за которой нас отправили по домам. Исключительно ради того, чтобы мы эту заразу случайно не подцепили. Потому что цепляют COVID-19 врачи-инфекционисты, профессионалы своего дела.



Ради того, чтобы мы не заразились сами и не заразили других, нам запретили выходить на работу, посещать магазины, которые закрыли на всякий случай, и так далее. Все логично. Так надо.



Но вот когда надо не так, то оказывается, что рисковать своим здоровьем очень даже можно, и, что самое интересное, совершенно бесплатно!



И эти постоянные призывы вступать в ряды волонтеров для помощи самоизолированным, выглядят весьма своеобразно. Если вирус так опасен, что нас закрыли по домам, то бегать каждый день по магазинам, куда вполне могут ходить переносчики вируса, закупать/получать продукты несколько раз в день, собирать где-то из них наборы, – все красиво. «Единая Россия» помогает.



Но выглядит это очень странно. Почему людей, которых отстранили от работы под предлогом изоляции их от вируса, активно зазывают на борьбу с вирусом совершенно безвозмездно, то есть даром?



Я так понимаю, чтобы высвободить деньги для более нужных вещей. Например, на поддержку системообразующих предприятий, чей список опубликовал «Интерфакс». Там вызывают умиление такие предприятия, как ООО «ОКН» (оператор коммерческой недвижимости), ООО «Ф.О.Н.» (букмекеры), АО «Крокус Интернешнл» (выставочный центр), АО "Данон Россия", ООО "Кока-кола эйчбиси Евразия", ООО "Хохланд Руссланд", ООО "Макдоналдс", ООО "Фольксваген груп Рус" и многие другие удивительные «русские» предприятия.



Не вопрос. Вытащим и это. Как вытащили на себе и многое другое. Потому что в русской психологии отсутствует само понятие психологии. У нас не принято по поводу и без бежать к психологу, растворяя слезами жилетки специалистов.



У нас принято стиснув зубы выживать и побеждать вопреки. Вопреки всем и всему. Есть уверенность, которая основывается на трех десятках лет жизни в демократической России, что выживем и справимся на этот раз.



И снова сами, без чьей-либо помощи. Потому что от государства помощи, как всегда, не будет, но мы как всегда справимся. Просто потому, что мы такие.



А вот как потом власть будет нам рассказывать, как она победила вирус с экранов телевизора? С какими глазами будут говорить первые лица?



Впрочем, уверен, мы все это еще увидим. Вообще, вся история с этим COVID-19 при ближайшем рассмотрении вызывает все больше удивления и желания размышлять.Вот как-то все вовремя до ужаса получилось. Вирус… А дел наделал…Я бы сказал, что COVID-19 подобен торнадо, цунами и тайфуну в одной упаковке. Да, три в одном, но по разрушительной силе превосходит все составляющие.Вихрь сдул напрочь все дутые цифры в экономиках стран. Как хотите, откалибровал, откорректировал все, до чего смог дотянуться. Вдруг стало ясно, что наличие сельского хозяйства, способного обеспечить страну едой в условиях изоляции и наличие промышленности, способной обеспечить страну продукцией, на порядок выше и важнее самой эффективной банковской системы.Началась переоценка ценностей. И тут, я бы сказал, что COVID-19 сыграл на стороне правды. Врач, учитель, дворник, уборщица, продавец, сантехник и автомастер вдруг оказались значимее и важнее юристов, бухгалтеров, менеджеров, банкиров, эстрадных деятелей и футболистов.Футболистов особенно, потому что вдруг выяснилось, что каждый дорогостоящий лоботряс оказался менее значим, чем аппарат ИВЛ. И почти всю эту спортивную тусовку (равно как и эстрадную) можно было бы запросто поменять на маски и аппараты ИВЛ. Была бы только возможность, как говорится.Санкции тоже претерпели изменения. Не то чтобы их отменили, скорее, их ввели все для всех. Остановились целые отрасли, закрылись границы, замерли торговые потоки по всему миру.С границами то же самое. Поехать в другую страну теперь можно только элитнейшим из элит, перечисленным в особых списках, сопровождаемым личными врачами высшей категории и, конечно же, не имеющим проблем с тестами на COVID-19.Даже конфликты, обратите внимание, поутихли. Нет, Африку не берем, там к очередной эпидемии относятся так… как обычно. Африканцев заразой не испугать, чего не скажешь о европейцах и американцах.Кстати, да, вирус стал лакмусовой бумагой, индикатором того, где, кто и насколько вообще готов на крайние эффективные, но жесткие меры. Выяснилось, что это доступно далеко не всем странам, и не везде правительства способны на решительные меры.Сегодня кому-то, возможно, интересен вопрос: почему COVID-19 так сильно вмазал после Азии по странам ЕС и США? Некоторые усмотрели в этом кару за грехи и все такое, но на самом деле все намного проще.Первая составляющая – медицинского характера. Вирус оказался теплолюбивым, в условиях холода ему некомфортно. С одной стороны, потому у нас такого распространения нет, с другой – все еще впереди.Кроме того, многие специалисты считают, что наша прививка БЦЖ, которую всем делают в младенчестве, тоже играет определенную роль. Да, туберкулез и пневмония действительно схожи по своим признакам, клинические проявления этих заболеваний легких легко спутать. Более того, нередко эти две болезни развиваются параллельно. Но лечение разное, потому и важна первичная диагностика. Но в целом прививка БЦЖ, возможно, действительно играет определенную роль. Положительную.Не менее значительную роль сыграла наша нескученность. Понятно, что в Италии, площадь которой меньше, чем у Томской области, и где разгильдяйство населения просто зашкаливает, вирус себя чувствовал как дома.Кроме того, учитывая, что вирус гуляет давно, лично мое мнение, что в легкой форме мы им вполне могли переболеть или переболеем. Почему в легкой? А потому, что каждую зиму у наших организмов начиналась борьба с чем? Правильно, ОРВИ, грипп, бронхиты и так далее в ассортименте. Особенно при потеплениях после морозов, когда оттаявшие вирусы начинали пытаться брать свое.Откуда грипп, простите, в солнечных Италии и Испании? Откуда иммунитет? И Китай, который изрядно южнее, там гадостей своих хватает, но тем не менее, теплее и организмы не готовы.И последнее. Мы наблюдали, как китайцы, фактически вышедшие на войну с вирусом, одержали победу. Это потребовало от них значительный усилий, мобилизовалась, по сути, вся страна. И – что немаловажно – партия и правительство.Нам повезло. Мы пока не проигрываем, да и то вопреки. Меры, которые предложил президент, весьма специфичны и свидетельствуют не столько о желании защитить население, сколько о сбережении бюджета.Только так можно объяснить этот невнятный «режим самоизоляции» за свой счет, и, соответственно, полное наплевательство на него.Да и те, кто должен, по идее, следовать указу президента Путина, чихать коронавирусом на него (указ) хотели. Примеры будут местные, провинциальные.Например, в моем городе есть физкультурный диспансер. Заведение, которое, в принципе, диагностического плана. Где профосмотр проходят сотни людей. Объявили трехнедельные… Да, если кто-то думал, что врачей отправили по указу? Ага, сейчас! Всем велели написать три недели отпуска без сохранения содержания!Написали, сидят в б/с. Диагностическое заведение закрыли.Не могу не упомянуть «Единую Россию», которая у нас строит дороги, каналы, мосты, а теперь еще и с коронавирусом борется.Громко, естественно, по всем возможным телеканалам, было рассказано про три новые «Газели», которые будут развозить помощь. «Единая Россия» борется с коронавирусом! Ура, господа!Правда, полночь пробила скоро, карета стала опять тыквой, и «новые» машины оказались не такими уж новыми, самая свежая – 2016 года выпуска, и не от «Единой России», а от «Автолайна», у которого просто взяли три маршрутки и раскрасили.В общем, очередное позорище от партии бывших премьеров и президентов.Серьезно, в том, что мы победим этот вирус, сомнений нет. Но не благодаря, а вопреки. Вопреки всем тем «мерам», которые имитируют наше правительство и партия власти. Вопреки указам президента, которые никто не бросился исполнять по многим причинам. Основная из которых – элементарное отсутствие средств у исполнителей.Но – уверен, что победим.И еще один нюанс. Психология.Почему такой дурдом в США, горы трупов, паника и все прочее? Там что, медицина хуже, чем у нас? Социалка хуже? Простите, не поверю. Там головы хуже.На любой, как говорится, конец света у нас ответят чем? Правильно, скупкой гречки. Скажем так, глуповато, но безобидно и без паники. Психология. Крах политической системы 1991 года, финансовые кризисы 1992, 1998, 2008, дефолты и прочее. Хорошая защитная реакция на все раздражения: затариться гречкой и не волноваться. Есть запас – будем жить.На остальные «мелочи» можно не обращать внимания.А в США так просто невозможно. Там кризис волнового характера, то есть, распространяется как волна. Средний американский гражданин не представляет сегодня себя в качестве проигравшего. Конгресс, сенат, армия, флот, медицина, психологи…Когда все это оказывается бессильным против какой-то заразы, в таких головах начинается паника. А как известно, паника убивает ничуть не хуже. Что и получилось в США, граждане, которые слишком сильно рассчитывали на свое государство, отправлялись в последний путь в герметичных мешках.Граждане России, привыкшие обходиться в любой ситуации своими силами, продемонстрировали несколько иной уровень если не умения выживать, то сопротивляемости внешнему фактору.Да, определенная заслуга российского государства в этом есть.Забавно выходит: российские власти вводят штрафы под 5000 рублей за выход из дома, в то время как в США, например, за невыход из дома платят по $1200 на человека. Есть разница, правда?Российское государство не дает ни гроша, за исключением подачек отдельно взятым категориям, запрещает вообще всю хозяйственно-коммерческую деятельность предпринимателям, не вошедшим в список тех, кому можно работать.А обязанность платить по регулярным счетам с запертых по домам граждан не отменяет и продукты бесплатно не раздаёт. Более того, продукты дорожают, топливо дорожает (на фоне общих падений мировых цен на нефть!), а российская власть не делает ровным счетом ничего. Кредитные каникулы, которые обещали, в итоге оказались фикцией.Правильно, есть дела поважнее. Америке помочь, Италии помочь… А свои сами отобьются.Особенно цинично смотрятся постоянные призывы в ряды волонтеров.Возмущает. Причем именно то, что «полезная инициатива» исходит от государства. Борьба с вирусом — это очень серьезная штука, это риск максимально быстро подцепить эту самую заразу, которой нас все пугают и из-за которой нас отправили по домам. Исключительно ради того, чтобы мы эту заразу случайно не подцепили. Потому что цепляют COVID-19 врачи-инфекционисты, профессионалы своего дела.Ради того, чтобы мы не заразились сами и не заразили других, нам запретили выходить на работу, посещать магазины, которые закрыли на всякий случай, и так далее. Все логично. Так надо.Но вот когда надо не так, то оказывается, что рисковать своим здоровьем очень даже можно, и, что самое интересное, совершенно бесплатно!И эти постоянные призывы вступать в ряды волонтеров для помощи самоизолированным, выглядят весьма своеобразно. Если вирус так опасен, что нас закрыли по домам, то бегать каждый день по магазинам, куда вполне могут ходить переносчики вируса, закупать/получать продукты несколько раз в день, собирать где-то из них наборы, – все красиво. «Единая Россия» помогает.Но выглядит это очень странно. Почему людей, которых отстранили от работы под предлогом изоляции их от вируса, активно зазывают на борьбу с вирусом совершенно безвозмездно, то есть даром?Я так понимаю, чтобы высвободить деньги для более нужных вещей. Например, на поддержку системообразующих предприятий, чей список опубликовал «Интерфакс». Там вызывают умиление такие предприятия, как ООО «ОКН» (оператор коммерческой недвижимости), ООО «Ф.О.Н.» (букмекеры), АО «Крокус Интернешнл» (выставочный центр), АО "Данон Россия", ООО "Кока-кола эйчбиси Евразия", ООО "Хохланд Руссланд", ООО "Макдоналдс", ООО "Фольксваген груп Рус" и многие другие удивительные «русские» предприятия.Не вопрос. Вытащим и это. Как вытащили на себе и многое другое. Потому что в русской психологии отсутствует само понятие психологии. У нас не принято по поводу и без бежать к психологу, растворяя слезами жилетки специалистов.У нас принято стиснув зубы выживать и побеждать вопреки. Вопреки всем и всему. Есть уверенность, которая основывается на трех десятках лет жизни в демократической России, что выживем и справимся на этот раз.И снова сами, без чьей-либо помощи. Потому что от государства помощи, как всегда, не будет, но мы как всегда справимся. Просто потому, что мы такие.А вот как потом власть будет нам рассказывать, как она победила вирус с экранов телевизора? С какими глазами будут говорить первые лица?Впрочем, уверен, мы все это еще увидим. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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