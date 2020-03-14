COVID-19: глобальному миру приходит конец • 289 • Аналитика

Наиболее важное из последних заявлений о пандемии нового типа коронавируса сделали президент США Дональд Трамп, заявивший, что заразиться им могут до 150 млн. американцев, и канцлер Германии Ангела Меркель, сказавшая, что до 60-70% населения Германии переболеет этим вирусом, его невозможно остановить. Понятно, что они опираются на данные своих экспертов-вирусологов и соответствующие математические модели распространения этого вируса. Ранее подобное заявление сделали в Британии.



ВОЗ его знает

Все эти сенсационные заявления находятся в русле позиции ВОЗ, которая устами своих первых лиц ранее заявляла, что нет ни методов лечения этого коронавируса, ни вакцины, зато есть сомнения, что мы знаем все пути передачи инфекции.







Здесь налицо расхождение с успокоительными новостями из Китая, где пандемия идёт на спад, количество излечившихся превышает число вновь инфицированных, то есть глобальное заражение населению Китая вроде бы уже не грозит.



Однако масштабы пандемии и сама реакция властей самых разных стран на эту инфекцию говорят, что мир столкнулся с неординарной проблемой. Политики больше отмалчиваются, боятся паники, но эксперты кое-что говорят.



Иван Сурма, профессор кафедры национальной безопасности МИД, допускает, что «коронавирус может быть неслучайным», то есть он искусственного, а не природного происхождения, а значит, применено биологическое оружие. Сурме кажется подозрительным, что США сразу после начала эпидемии в Китае обещали создать вакцину в течение двух месяцев. Это совершенно нереально, если они не работали над этим вирусом ранее. В то же время военные биологические лаборатории США разбросаны по всему миру и буквально окружают Китай и Россию. Зачем?



В прессе муссируются различные версии, в частности, случайной, несанкционированной потери контроля над биологическим оружием. Это может быть, например, акция какого-то сумасшедшего микробиолога из какой-то секретной лаборатории или случайно заразившегося и вышедшего из своей лаборатории в мир, или это всё-таки заранее спланированная кем-то операция, вышедшая из-под контроля. Теоретически остаётся версия инопланетного или божественного вмешательства, но мы её не рассматриваем.



Молчание Запада

Западные СМИ до сих пор не обвинили ни Китай, ни Россию, никого в этой пандемии, что необычно для Запада. На этот раз им не до обычной лжи, они действительно напуганы, не понимают, что происходит?



Запад не требует раскрыть военные биологические программы ни Китая, ни России, а ведь ещё недавно нагло требовал от России открыть свои химические программы после «отравления в Солсбери Скрипалей» якобы «Новичком». Вместо этого установилась завеса молчания официального Запада на происхождение нового типа коронавируса.



Впрочем, китайские микробиологи упреждающе заявили, что эта инфекция была занесена на рынок диких животных Хуанань извне. Других официальных заявлений по этому поводу не слышно. Все крупнейшие мировые державы молча несут серьёзные издержки, назревает мировой финансовый кризис.



Последние новости

На недавнем брифинге в Женеве сотрудник ВОЗ Майкл Райан сообщил, что медицинское сообщество «не знает, каким образом вирус получит своё развитие, надеяться на исчезновение инфекции летом наивно». То есть ВОЗ не знает, какие будут отдалённые последствия этого коронавируса.



Что ещё имеет в виду Райан? Дело в том, что ранее все вирусы природного происхождения, приходившие из Китая, постепенно теряли свою патогенность и затухали летом, но этот коронавирус, считает ВОЗ, не будет терять свою патогенность.



Очевидно, что эта пандемия подтолкнёт мир к дезинтеграции и концу глобализации, как она происходила до сих пор. Это удар по американскому глобализму и глобалистам. Кого они обвинят в этом? Наиболее важное из последних заявлений о пандемии нового типа коронавируса сделали президент США Дональд Трамп, заявивший, что заразиться им могут до 150 млн. американцев, и канцлер Германии Ангела Меркель, сказавшая, что до 60-70% населения Германии переболеет этим вирусом, его невозможно остановить. Понятно, что они опираются на данные своих экспертов-вирусологов и соответствующие математические модели распространения этого вируса. Ранее подобное заявление сделали в Британии.Все эти сенсационные заявления находятся в русле позиции ВОЗ, которая устами своих первых лиц ранее заявляла, что нет ни методов лечения этого коронавируса, ни вакцины, зато есть сомнения, что мы знаем все пути передачи инфекции.Здесь налицо расхождение с успокоительными новостями из Китая, где пандемия идёт на спад, количество излечившихся превышает число вновь инфицированных, то есть глобальное заражение населению Китая вроде бы уже не грозит.Однако масштабы пандемии и сама реакция властей самых разных стран на эту инфекцию говорят, что мир столкнулся с неординарной проблемой. Политики больше отмалчиваются, боятся паники, но эксперты кое-что говорят.Иван Сурма, профессор кафедры национальной безопасности МИД, допускает, что «коронавирус может быть неслучайным», то есть он искусственного, а не природного происхождения, а значит, применено биологическое оружие. Сурме кажется подозрительным, что США сразу после начала эпидемии в Китае обещали создать вакцину в течение двух месяцев. Это совершенно нереально, если они не работали над этим вирусом ранее. В то же время военные биологические лаборатории США разбросаны по всему миру и буквально окружают Китай и Россию. Зачем?В прессе муссируются различные версии, в частности, случайной, несанкционированной потери контроля над биологическим оружием. Это может быть, например, акция какого-то сумасшедшего микробиолога из какой-то секретной лаборатории или случайно заразившегося и вышедшего из своей лаборатории в мир, или это всё-таки заранее спланированная кем-то операция, вышедшая из-под контроля. Теоретически остаётся версия инопланетного или божественного вмешательства, но мы её не рассматриваем.Западные СМИ до сих пор не обвинили ни Китай, ни Россию, никого в этой пандемии, что необычно для Запада. На этот раз им не до обычной лжи, они действительно напуганы, не понимают, что происходит?Запад не требует раскрыть военные биологические программы ни Китая, ни России, а ведь ещё недавно нагло требовал от России открыть свои химические программы после «отравления в Солсбери Скрипалей» якобы «Новичком». Вместо этого установилась завеса молчания официального Запада на происхождение нового типа коронавируса.Впрочем, китайские микробиологи упреждающе заявили, что эта инфекция была занесена на рынок диких животных Хуанань извне. Других официальных заявлений по этому поводу не слышно. Все крупнейшие мировые державы молча несут серьёзные издержки, назревает мировой финансовый кризис.На недавнем брифинге в Женеве сотрудник ВОЗ Майкл Райан сообщил, что медицинское сообщество «не знает, каким образом вирус получит своё развитие, надеяться на исчезновение инфекции летом наивно». То есть ВОЗ не знает, какие будут отдалённые последствия этого коронавируса.Что ещё имеет в виду Райан? Дело в том, что ранее все вирусы природного происхождения, приходившие из Китая, постепенно теряли свою патогенность и затухали летом, но этот коронавирус, считает ВОЗ, не будет терять свою патогенность.Очевидно, что эта пандемия подтолкнёт мир к дезинтеграции и концу глобализации, как она происходила до сих пор. Это удар по американскому глобализму и глобалистам. Кого они обвинят в этом? Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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