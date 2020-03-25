COVID-19. Это вам не грипп! • 23 • Аналитика

Утверждения, что коронавирус нового типа не так уж и страшен, что это как бы новый вид гриппа, не очень нас убеждают, когда мы видим применяемые санитарно-эпидемиологические меры и слышим сводки с фронтов войны со всего мира с этим заболеванием. Ни один вид гриппа, включая атипичную пневмонию, такими последствиями не сопровождался.



Чем коронавирус отличается от вируса обычного гриппа?

Нам сообщают и наши, и не наши медицинские светила, как уберечься от нового вируса, но мало что говорят о самом этом вирусе. Мы не медики, но всё же не без высшего образования, как говорил один эксперт-юморист, а кое-какую самую простую, невинную информацию об этом вирусе нам удалось получить из источников, близких к санитарно-эпидемиологическим службам, и, конечно, к сервисам Интернета.







По сравнению с вирусом гриппа COVID-19 просто гигант, Гулливер в стране лилипутов. Поэтому обычные медицинские маски его задерживают, в отличие от вирусов обычного гриппа. Поэтому людям с подозрением на коронавирус, как и советуют эксперты, маски действительно нужно надевать: они будут его задерживать.



Большие размеры COVID-19, естественно, сильно увеличивают его «вирусный» вес, поэтому он «плохо летает» в воздухе и относительно быстро где-нибудь оседает. С этим связана рекомендация держаться друг от друга на «социальной дистанции» хотя бы в один метр: коронавирус от потенциального носителя до вас просто «не долетит».



Однако тяжёлый COVID-19 хорошо оседает на различных поверхностях, поэтому мы можем его «подцепить» руками с каких-то поверхностей или предметов, мимо которых носитель коронавируса просто прошёл. Поэтому мы видим потрясающие воображение кадры дезинфекции общественного транспорта и целых улиц и городов. Поэтому нас призывают, и совершенно правильно, чаще и тщательно мыть руки и дезинфицировать всё, до чего дотянетесь. И до чего может дотянуться потенциальный носитель коронавируса.



В этой связи маска на лице защищает нас не столько от вдыхания коронавируса, он до вас не долетит, но от инстинктивного касания лица своими же руками, которыми вы можете, где-то мимо чего-то проходя, коснуться заражённых поверхностей.



Самое неприятное

Всё-таки важно понимать, почему всё это нужно делать. Потому что есть ещё одна крайне неприятная характеристика COVID-19: он сохраняет живучесть и патогенность, как сообщают источники, на картоне – до трёх дней, на металле и пластике – до нескольких недель…



Это свойство, на наш взгляд, позволяет рассматривать его всё-таки как биологическое оружие безотносительно происхождения. Поэтому применяется военная медицинская техника для дезинфекции от COVID-19, и наш санитарный спецназ повёз в Италию КамАЗы для санитарной обработки итальянских улиц.



Большая живучесть COVID-19 в окружающей среде сильно отличает его от обычного гриппа, поэтому этот коронавирус – не грипп: от гриппа подобной санитарной обработки не делали и не делают ввиду отсутствия такой необходимости, военно-медицинские карантины не вводят.



Всё это, вместе взятое, вызывает большие вопросы о происхождении коронавируса нового типа, не говоря уже о его патогенности и способах борьбы с ним. Здесь нам остаётся только повышать свою дисциплину и иммунитет и надеяться на успехи наших вирусологов.



Опыт, сын ошибок трудных

Американские и британские учёные выступили недавно с совместным заявлением о естественном происхождении коронавируса COVID-19 в результате встречи то ли в природе, то ли на рынке диких животных Хуанань в городе Ухань летучей мыши и змеи. В каком-то виде.



Вообще, встречу летучей мыши и змеи можно относительно легко воспроизвести в лабораторных условиях. Возможно, китайские вирусологи в Ухане этим уже занимаются.



Если в результате этого эксперимента удастся выделить COVID-19, то американо-британская гипотеза о естественном его происхождении блестяще подтвердится, ну а если не удастся или получится что-то совсем другое?







Тогда возникнут естественно-научные вопросы к американо-британским вирусологам, и не только к ним. Утверждения, что коронавирус нового типа не так уж и страшен, что это как бы новый вид гриппа, не очень нас убеждают, когда мы видим применяемые санитарно-эпидемиологические меры и слышим сводки с фронтов войны со всего мира с этим заболеванием. Ни один вид гриппа, включая атипичную пневмонию, такими последствиями не сопровождался.Нам сообщают и наши, и не наши медицинские светила, как уберечься от нового вируса, но мало что говорят о самом этом вирусе. Мы не медики, но всё же не без высшего образования, как говорил один эксперт-юморист, а кое-какую самую простую, невинную информацию об этом вирусе нам удалось получить из источников, близких к санитарно-эпидемиологическим службам, и, конечно, к сервисам Интернета.По сравнению с вирусом гриппа COVID-19 просто гигант, Гулливер в стране лилипутов. Поэтому обычные медицинские маски его задерживают, в отличие от вирусов обычного гриппа. Поэтому людям с подозрением на коронавирус, как и советуют эксперты, маски действительно нужно надевать: они будут его задерживать.Большие размеры COVID-19, естественно, сильно увеличивают его «вирусный» вес, поэтому он «плохо летает» в воздухе и относительно быстро где-нибудь оседает. С этим связана рекомендация держаться друг от друга на «социальной дистанции» хотя бы в один метр: коронавирус от потенциального носителя до вас просто «не долетит».Однако тяжёлый COVID-19 хорошо оседает на различных поверхностях, поэтому мы можем его «подцепить» руками с каких-то поверхностей или предметов, мимо которых носитель коронавируса просто прошёл. Поэтому мы видим потрясающие воображение кадры дезинфекции общественного транспорта и целых улиц и городов. Поэтому нас призывают, и совершенно правильно, чаще и тщательно мыть руки и дезинфицировать всё, до чего дотянетесь. И до чего может дотянуться потенциальный носитель коронавируса.В этой связи маска на лице защищает нас не столько от вдыхания коронавируса, он до вас не долетит, но от инстинктивного касания лица своими же руками, которыми вы можете, где-то мимо чего-то проходя, коснуться заражённых поверхностей.Всё-таки важно понимать, почему всё это нужно делать. Потому что есть ещё одна крайне неприятная характеристика COVID-19: он сохраняет живучесть и патогенность, как сообщают источники, на картоне – до трёх дней, на металле и пластике – до нескольких недель…Это свойство, на наш взгляд, позволяет рассматривать его всё-таки как биологическое оружие безотносительно происхождения. Поэтому применяется военная медицинская техника для дезинфекции от COVID-19, и наш санитарный спецназ повёз в Италию КамАЗы для санитарной обработки итальянских улиц.Большая живучесть COVID-19 в окружающей среде сильно отличает его от обычного гриппа, поэтому этот коронавирус – не грипп: от гриппа подобной санитарной обработки не делали и не делают ввиду отсутствия такой необходимости, военно-медицинские карантины не вводят.Всё это, вместе взятое, вызывает большие вопросы о происхождении коронавируса нового типа, не говоря уже о его патогенности и способах борьбы с ним. Здесь нам остаётся только повышать свою дисциплину и иммунитет и надеяться на успехи наших вирусологов.Американские и британские учёные выступили недавно с совместным заявлением о естественном происхождении коронавируса COVID-19 в результате встречи то ли в природе, то ли на рынке диких животных Хуанань в городе Ухань летучей мыши и змеи. В каком-то виде.Вообще, встречу летучей мыши и змеи можно относительно легко воспроизвести в лабораторных условиях. Возможно, китайские вирусологи в Ухане этим уже занимаются.Если в результате этого эксперимента удастся выделить COVID-19, то американо-британская гипотеза о естественном его происхождении блестяще подтвердится, ну а если не удастся или получится что-то совсем другое?Тогда возникнут естественно-научные вопросы к американо-британским вирусологам, и не только к ним. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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