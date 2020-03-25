|
COVID-19. Это вам не грипп!
25 марта 2020, 15:35 • 23 • Аналитика
Утверждения, что коронавирус нового типа не так уж и страшен, что это как бы новый вид гриппа, не очень нас убеждают, когда мы видим применяемые санитарно-эпидемиологические меры и слышим сводки с фронтов войны со всего мира с этим заболеванием. Ни один вид гриппа, включая атипичную пневмонию, такими последствиями не сопровождался.
Чем коронавирус отличается от вируса обычного гриппа?
Нам сообщают и наши, и не наши медицинские светила, как уберечься от нового вируса, но мало что говорят о самом этом вирусе. Мы не медики, но всё же не без высшего образования, как говорил один эксперт-юморист, а кое-какую самую простую, невинную информацию об этом вирусе нам удалось получить из источников, близких к санитарно-эпидемиологическим службам, и, конечно, к сервисам Интернета.
По сравнению с вирусом гриппа COVID-19 просто гигант, Гулливер в стране лилипутов. Поэтому обычные медицинские маски его задерживают, в отличие от вирусов обычного гриппа. Поэтому людям с подозрением на коронавирус, как и советуют эксперты, маски действительно нужно надевать: они будут его задерживать.
Большие размеры COVID-19, естественно, сильно увеличивают его «вирусный» вес, поэтому он «плохо летает» в воздухе и относительно быстро где-нибудь оседает. С этим связана рекомендация держаться друг от друга на «социальной дистанции» хотя бы в один метр: коронавирус от потенциального носителя до вас просто «не долетит».
Однако тяжёлый COVID-19 хорошо оседает на различных поверхностях, поэтому мы можем его «подцепить» руками с каких-то поверхностей или предметов, мимо которых носитель коронавируса просто прошёл. Поэтому мы видим потрясающие воображение кадры дезинфекции общественного транспорта и целых улиц и городов. Поэтому нас призывают, и совершенно правильно, чаще и тщательно мыть руки и дезинфицировать всё, до чего дотянетесь. И до чего может дотянуться потенциальный носитель коронавируса.
В этой связи маска на лице защищает нас не столько от вдыхания коронавируса, он до вас не долетит, но от инстинктивного касания лица своими же руками, которыми вы можете, где-то мимо чего-то проходя, коснуться заражённых поверхностей.
Самое неприятное
Всё-таки важно понимать, почему всё это нужно делать. Потому что есть ещё одна крайне неприятная характеристика COVID-19: он сохраняет живучесть и патогенность, как сообщают источники, на картоне – до трёх дней, на металле и пластике – до нескольких недель…
Это свойство, на наш взгляд, позволяет рассматривать его всё-таки как биологическое оружие безотносительно происхождения. Поэтому применяется военная медицинская техника для дезинфекции от COVID-19, и наш санитарный спецназ повёз в Италию КамАЗы для санитарной обработки итальянских улиц.
Большая живучесть COVID-19 в окружающей среде сильно отличает его от обычного гриппа, поэтому этот коронавирус – не грипп: от гриппа подобной санитарной обработки не делали и не делают ввиду отсутствия такой необходимости, военно-медицинские карантины не вводят.
Всё это, вместе взятое, вызывает большие вопросы о происхождении коронавируса нового типа, не говоря уже о его патогенности и способах борьбы с ним. Здесь нам остаётся только повышать свою дисциплину и иммунитет и надеяться на успехи наших вирусологов.
Опыт, сын ошибок трудных
Американские и британские учёные выступили недавно с совместным заявлением о естественном происхождении коронавируса COVID-19 в результате встречи то ли в природе, то ли на рынке диких животных Хуанань в городе Ухань летучей мыши и змеи. В каком-то виде.
Вообще, встречу летучей мыши и змеи можно относительно легко воспроизвести в лабораторных условиях. Возможно, китайские вирусологи в Ухане этим уже занимаются.
Если в результате этого эксперимента удастся выделить COVID-19, то американо-британская гипотеза о естественном его происхождении блестяще подтвердится, ну а если не удастся или получится что-то совсем другое?
Тогда возникнут естественно-научные вопросы к американо-британским вирусологам, и не только к ним.
Виктор Каменев
Подпишитесь на нас
Загрузка...
23
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 марта 2020, 09:35
|
21 марта 2020, 15:35
|
21 марта 2020, 00:35
|
21 марта 2020, 22:35
|
18 марта 2020, 17:35
|
19 марта 2020, 06:35
|
24 марта 2020, 04:35