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COVID-19 добрался до "верхов": Макрон призвал Францию приготовиться, лидер Бразилии уже в зоне риска

13 марта 2020, 17:35  •  10 • В мире
Коронавирус нового типа, вспышка которого в начале года взбудоражила Китай, теперь трясёт весь мир. Италия, а теперь и Франция уже в эпицентре событий - принимают экстренные меры для сдерживания заразы. Тем временем в Бразилии сообщили, что вирус обнаружен у лидера страны. Кроме того, сообщается о заболевании COVID-19 советника верховного лидера Ирана Али Акбара Велаяти.
Вспышка коронавируса в Китае привела к негативным последствиям по всему миру. Так, в Италии введён карантин, аналогичные запреты, вероятнее всего, начнут действовать и во Франции. Лидер Пятой республики Эммануэль Макрон обратился к согражданам с обращением в связи с коронавирусом.
По его словам, эпидемия только начинается. По последним данным, число заболевших COVID-19 во Франции составляет 2876 человек. Жертвами болезни стал 61 человек.
В своём послании Макрон также призвал всех граждан старше 70 лет и больных хроническими заболеваниями не выходить из дома. С понедельника в стране закроются школы и университеты.
Аналогичным образом ранее поступили ещё несколько стран, где были обнаружены граждане с симптомами COVID-19.
В России с 13 марта введены ограничения на въезд граждан Италии, где местные власти пытаются сдержать распространение инфекции.
Впрочем, несмотря на усилия, зараза распространяется, причём затрагивает уже высшие лица государств.
Так, стало известно, что у бразильского лидера Жаира Болсонару диагностировали COVID-19. По данным портала Nexofin, анализы политика дали положительный результат на вирус нового типа.
Примечательно, что ранее сообщалось о заражении коронавирусом главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена, который в начале марта сопровождал Болсонару во время его визита в США, а также контактировал с американским президентом Дональдом Трампом.
В Белом доме же в ответ на появившуюся информацию заявили, что Трампу нет необходимости сдавать анализы на коронавирус. Хотя в самом Белом доме отказались от проведения экскурсий.
Ну а в другой части света - в Иране диагностировали это заболевание у советника верховного лидера исламской республики Али Акбара Велаяти.
По информации СМИ, он помещён в домашний карантин из-за симптомов COVID-19, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.
По её данным, Велаяти, который также руководит тегеранской больницей имени Масиха Данешвари, помещён в домашний карантин и чувствует себя нормально.

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