COVID-19 добрался до "верхов": Макрон призвал Францию приготовиться, лидер Бразилии уже в зоне риска

Вспышка коронавируса в Китае привела к негативным последствиям по всему миру. Так, в Италии введён карантин, аналогичные запреты, вероятнее всего, начнут действовать и во Франции. Лидер Пятой республики Эммануэль Макрон обратился к согражданам с обращением в связи с коронавирусом.

По его словам, эпидемия только начинается. По последним данным, число заболевших COVID-19 во Франции составляет 2876 человек. Жертвами болезни стал 61 человек.

В своём послании Макрон также призвал всех граждан старше 70 лет и больных хроническими заболеваниями не выходить из дома. С понедельника в стране закроются школы и университеты.

Аналогичным образом ранее поступили ещё несколько стран, где были обнаружены граждане с симптомами COVID-19.

В России с 13 марта введены ограничения на въезд граждан Италии, где местные власти пытаются сдержать распространение инфекции.

Впрочем, несмотря на усилия, зараза распространяется, причём затрагивает уже высшие лица государств.

Так, стало известно, что у бразильского лидера Жаира Болсонару диагностировали COVID-19. По данным портала Nexofin, анализы политика дали положительный результат на вирус нового типа.

Примечательно, что ранее сообщалось о заражении коронавирусом главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена, который в начале марта сопровождал Болсонару во время его визита в США, а также контактировал с американским президентом Дональдом Трампом.

В Белом доме же в ответ на появившуюся информацию заявили, что Трампу нет необходимости сдавать анализы на коронавирус. Хотя в самом Белом доме отказались от проведения экскурсий.

Ну а в другой части света - в Иране диагностировали это заболевание у советника верховного лидера исламской республики Али Акбара Велаяти.

По информации СМИ, он помещён в домашний карантин из-за симптомов COVID-19, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

По её данным, Велаяти, который также руководит тегеранской больницей имени Масиха Данешвари, помещён в домашний карантин и чувствует себя нормально.