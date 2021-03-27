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COVID-19 — жители Украины начали колоться ветеринарным препаратом
27 марта 2021, 18:45 • 101 • Украина
Ситуация с пандемией на Украине доходит до абсурда. Жители страны готовы привить себя ветеринарным препаратом, лишь бы не всякими сомнительными иностранными вакцинами. Если бы у украинцев была возможность привиться российским «Спутник V», то они не дошли бы до такой крайности.
Однако власти страны в лице самого Зеленского в угоду Западу публично отказались от российской вакцины против COVID-19. По сути, президент сам толкнул свой народ к гибели. И не удивлюсь, если информация об ивермектине, устойчивому к вирусу, пошла именно из самых верхов.
При этом ведущий инфекционист минздрава Украины Ольга Голубовская сокрушается: «Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике». Опять отсылки на Америку, и это уже диагноз.
Параллельно всему этому безумству министр здравоохранения страны Максим Степанов продлил карантинные ограничения до конца года. А в Совете национальной безопасности и обороны вообще готовятся к полному закрытию страны.
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