Ситуация с пандемией на Украине доходит до абсурда. Жители страны готовы привить себя ветеринарным препаратом, лишь бы не всякими сомнительными иностранными вакцинами. Если бы у украинцев была возможность привиться российским «Спутник V», то они не дошли бы до такой крайности.Однако власти страны в лице самого Зеленского в угоду Западу публично отказались от российской вакцины против COVID-19. По сути, президент сам толкнул свой народ к гибели. И не удивлюсь, если информация об ивермектине, устойчивому к вирусу, пошла именно из самых верхов.При этом ведущий инфекционист минздрава Украины Ольга Голубовская сокрушается: «Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике». Опять отсылки на Америку, и это уже диагноз.Параллельно всему этому безумству министр здравоохранения страны Максим Степанов продлил карантинные ограничения до конца года. А в Совете национальной безопасности и обороны вообще готовятся к полному закрытию страны.