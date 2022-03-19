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Cоветник Зеленского предсказал долгие переговоры с Россией из-за "правовых вопросов"

19 марта 2022, 07:40  •  98 • Политика
По словам Михаила Подоляки, основные требования Украины в рамках переговорного процесса не изменились
Переговоры между представителями России и Украины могут затянуться на несколько недель и больше, считает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. В эфире Bloomberg TV он отметил, что причиной такого развития событий могут стать несколько взаимоисключающих правовых вопросов.
По словам Подоляка (его слова переводились телеканалом на английский), основными требованиями Украины остаются прекращение огня, вывод войск армии России и "политическое урегулирование по вопросу спорных территорий" (перевод по ТАСС).
В первый раз делегации России и Украины встречались в Белоруссии 28 февраля, тогда переговоры длились около пяти часов. Ещё две встречи состоялись 3 и 7 марта соответственно, далее стороны проводили переговоры по видеосвязи.
Отметим, что с обеих сторон в последние дни звучат заявления, что в переговорах наметился прогресс. Эксперты отмечают, что курс доллара в последние дни снижается (рубль укрепляется) на фоне позитивных новостей по этой повестке.

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