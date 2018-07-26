Covert Shores: Русский «Посейдон» смоет Америку ядерным цунами

Запад ищет, чем ответить «торпеде апокалипсиса» — российскому атомному подводному беспилотному аппарату «Посейдон». Об этом сообщает авторитетный военно-морской портал Covert Shores.

По информации основателя портала Саттона (H.I. Sutton), автора книги «Подводные лодки мира: Секретные берега. Руководство по идентификации» (World Submarines: Covert Shores Recognition Guide), «Посейдон» — самая крупная из когда-либо созданных торпед — имеет 19 метров в длину и почти два в ширину. Также уточняется, что атомная торпеда, способная пересечь любой океан, перевозится специальной подводной лодкой.

Ранее предполагалось, что «Посейдон» имеет 100-мегатонную термоядерную боеголовку, которая может уничтожить целые прибрежные города и спровоцировать дальнейшие разрушения внутри страны, вызвав искусственные цунами, сопровождаемые радиоактивными осадками.

Теперь стало известно, что мощность боеголовки составляет две мегатонны. Но этого, пишет Саттон, все равно достаточно, чтобы уничтожить крупные мегаполисы и вызвать «ядерное цунами». Боеголовка, по его мнению, в состоянии справиться с любой авианосной ударной группой ВМС США.

«Посейдон» может развивать скорость до 70 узлов в час, уверен Саттон. Эта скорость быстрее, чем у подводных лодок США и их противокорабельных торпед. Оружие работает на глубинах до 3280 футов, что также превышает возможности американских субмарин.

8 декабря 2016 года американская разведка сообщила о практическом испытании Россией подводного беспилотного аппарата с ядерной силовой установкой, запущенного из подводной лодки «Саров» 27 ноября.

А уже 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию официально подтвердил существование такого оружия.

«В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей», — сообщил российский лидер.

В том же марте Пентагон официально включил «Статус-6» («Посейдон») в ядерную триаду РФ через отчет о стратегических угрозах для США Nuclear Posture Review.

А теперь — самое интересное: что Запад собирается противопоставить «Посейдону».

По данным Covert Shores, обнаружение российского беспилотного подводного аппарата возможно при помощи подводных дронов ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel).

ACTUV — это современный американский проект беспилотного комплекса, предназначенного для обнаружения и слежения за субмаринами противника. Разработка данного судна ведется по заказу оборонного научного агентства DARPA. Для обнаружения субмарин противника ACTUV будет применять активную эхолокацию. Предполагается, что данные суда не получать никакого оружия и будут решать лишь разведывательные задачи, но данная концепция может претерпеть изменения в будущем.

Другим способом обнаружения «Посейдона», по мнению Covert Shores, является использование сети подводных датчиков, в частности гидроакустических буев. Такие аппараты, считают авторы статьи, могут спускаться с борта патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon.

Правда, остается открытым вопрос: как уничтожить пусть и обнаруженную торпеду, которая маневрирует на километровой глубине со скоростью 130 км/час?!

— Рассуждения Covert Shores чисто теоретические — никто на Западе «Посейдона» в деле не видел, — отмечает бывший начальник Береговых войск и морской пехоты Черноморского флота ВМФ СССР и России (1986−1995 гг.) генерал-майор Владимир Романенко. — Замечу, это не торпеда, а подводный необитаемый аппарат. Насколько сильный он шум создает, и можно ли его «засечь» с помощью гидроакустических буев — никто не знает, кроме разработчиков.

«СП»: — Могут ли американцы создать систему для перехвата «Посейдонов»?

— На сегодня способов противодействия российскому аппарату просто не существует. Даже теоретических наработок такого перехвата у американцев нет.

Какими бы крутыми не хотели казаться США, сегодня новое подводное российское оружие дискредитирует всю морскую американскую армаду.

Новейший американский авианосец Gerald R. Ford (CVN 78), который был передан ВМС США летом 2017 года, стоит $ 12,9 млрд. Если прибавить сюда стоимость крейсера, как минимум двух эсминцев или фрегатов, которые входят в состав ударной авианесущей группировки, сумма еще больше возрастет. Таких группировок у Америки десяток.

И вот теперь эти вооружения на десятки миллиардов становятся бессмысленными.

Замечу, если сейчас российские береговые ракетные комплексы оснастить ракетами «Калибр», которыми корабли Каспийской флотилии обстреливали позиции боевиков в Сирии, ни один авианосец США не подойдут к нам ближе 2500 км. Но «Посейдон» — а этот аппарат практически доведен до стадии боевого применения — решает проблему авианосных групп кардинально.

И надо понимать: разрабатывать «Посейдон» начинали еще во времена позднего СССР, и для того, чтобы воплотить проект в металле, потребовалась уйма времени. Это означает, что на все рассуждения Covert Shores можно сказать: давайте, ребята, флаг вам в руки. А мы спокойно продолжим развивать наши оборонительные и наступательные вооружения.

— Заявления, что «Посейдон» можно обнаружить — лишь желание доказать, что Америка круче всех при любых обстоятельствах, — уверен военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. — Что Америка всегда защитит своих граждан, и что она — сияющий град на холме. На деле, единственный способ избежать удара российской подводной ракетой — никогда не нападать на Россию.

Невозможно сказать, сколько американцам потребуется времени, чтобы создать перехватывающую систему против «Посейдонов». Совершенно неясно, как можно перехватить торпеду, которая сейчас движется на глубине 1000 метров, а через какое-то время — на глубине 50 метров, и идет к цели совершенно неизвестным курсом. Теперь что, утыкать гидроакустическими буями весь Мировой океан?

На мой взгляд, выстраивать систему по перехвату «Посейдона» — это как разрабатывать еще одну систему ПРО. То есть систему, которая является практически религией в американских военно-политических кругах, но эффективность которой крайне сомнительна.

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