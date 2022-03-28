«Cотни задержанных и пропавших». Как на самом деле на Украине репрессируют несогласных • 78 • Украина

Репрессии на Украине набирает обороты: задержаны или пропали сотни людей, при этом общественность знает лишь о немногих громких именах. Об этом рассказал осведомлённый источник, по разным причинам, в том числе ради безопасности, пожелавший сохранить анонимность



Аресты и задержания некоторых лидеров оппозиционных партий и организаций, оппозиционных журналистов не прошли незамеченными. Об этом сообщали украинские и зарубежные СМИ. Однако выясняется, что это только вершина айсберга, отметил источник. Общественность информируют не обо всем: так, на Украине мало кто знает, что лидер «Союза левых сил» Василий Волга был ранен. Выяснить что-либо о его нынешнем состоянии пока не представляется возможным.



Однако выяснилось, что задержаны и многие рядовые члены партии, сочувствующие, очень многие оппозиционно настроенные граждане перестали выходить на связь, продолжил наш собеседник. Он отметил, что власть готовилась к зачистке, составлялись списки неблагонадежных.



Кампания репрессий началась с того, что пришли к спикерам всех оппозиционных телеканалов, ко всем, кто выступал в политических шоу и отстаивал там «не ту» точку зрения. Отобрали аккаунты, изъяли телефоны и компьютеры, кого-то задержали, кто-то перестал выходить на связь. По данным, которые собрал источник, те, кто моложе, были отправлены в зону боевых действий. Кто-то вынужден скрываться, о многих не удается получить информацию.



Православный публицист Ян Таксюр находится в Лукьяновском СИЗО, некоторые известные лидеры мнений после задержания и проведения соответствующих бесед (по некоторым данным, в ряде случаев — с применением недозволенных методов) содержатся фактически под домашним арестом, от их имени в соцсетях размещаются материалы.



Источник отметил, что заметны закономерности, позволяющие сделать выводы о том, кто координирует размещение фальшивых материалов. Так, семья шоумена и политика Сергея Притулы собирала средства в помощь проведению т.н. АТО, о чем многие на Украине знают.



«Есть данные, позволяющие подозревать, что именно они непосредственно курируют администрирование страниц в соцсетях. Раскрылось это номером банковской карты, на которую собирали средства для атошников. Номер карты чудесным образом появился потом у Джангирова на канале, у Дудкина, еще где-то. Они подчистили уже, но поздно — это было замечено, — рассказал источник. — Даже у Добкина тот флаг, который был выставлен у Джангирова на YouTube-канале, потом стал фоновой заставкой у Добкина в фейсбуке*. То есть виден один почерк в администрировании страниц (оппозиционеров. — Ред), в написании текстов, материалов, которые выкладываются от их имени. То есть явно все передается некоему единому администратору».



Относительно того, где содержат похищенных оппозиционеров, есть косвенные данные. Есть вероятность, что ряд людей перемещают с места на место, перевозят по воинским частям. В частности, это относится к лидеру СЛС Василию Волге.



За известными лидерами мнений — десятки, а то и сотни людей, с которыми нет связи, еще раз подчеркнул источник. По его словам, нескольким десяткам человек удалось покинуть страну.



«Кампания ведется целенаправленная. Все те люди, которые восемь лет говорили о том, что войну надо остановить, все люди, которые говорили, что наши народы должны жить в дружбе и наладить нормальные отношения, — по ним проведена такая целенаправленная атака. В украинском обществе об этом, во-первых, не знают. Во-вторых, многие поверили в фальшивые «признания» задержанных, кампания по перехвату аккаунтов и страниц в соцсетях оказалась достаточно эффективной. Даже многие сочувствующие России и те, кто за мир с Россией, восприняли это на веру. Чему не стоит удивляться: когда прилетают снаряды и ракеты, людям, находящимся под информационным прессом, некогда разбираться в причинах, им прямо говорят, что виновата Россия», — сказал собеседник издания.



Люди, которые сочувствовали оппозиционерам, которые ждали, что они скажут, — для многих из них их подложные тексты в соцсетях стали ударом. Так что операция украинской власти проходит успешно, констатировал источник.



Он также рассказал, что ему известно о кампании угроз в адрес оппозиционеров и сочувствующих им со стороны радикальных организаций.



«Это не психи, это целенаправленная, мощно организованная информационная кампания, направленная на то, чтобы у людей не было никаких ориентиров, никаких лидеров мнений, если эти мнения не совпадают с линией власти. Власти ударили очень сильно, они отработали информационную повестку колоссально», — подчеркнул наш собеседник.



По его словам, потребуется немало времени и усилий для исправления ситуации в информационной сфере Украины.



Репрессии на Украине набирает обороты: задержаны или пропали сотни людей, при этом общественность знает лишь о немногих громких именах. Об этом рассказал осведомлённый источник, по разным причинам, в том числе ради безопасности, пожелавший сохранить анонимностьАресты и задержания некоторых лидеров оппозиционных партий и организаций, оппозиционных журналистов не прошли незамеченными. Об этом сообщали украинские и зарубежные СМИ. Однако выясняется, что это только вершина айсберга, отметил источник. Общественность информируют не обо всем: так, на Украине мало кто знает, что лидер «Союза левых сил» Василий Волга был ранен. Выяснить что-либо о его нынешнем состоянии пока не представляется возможным.Однако выяснилось, что задержаны и многие рядовые члены партии, сочувствующие, очень многие оппозиционно настроенные граждане перестали выходить на связь, продолжил наш собеседник. Он отметил, что власть готовилась к зачистке, составлялись списки неблагонадежных.Кампания репрессий началась с того, что пришли к спикерам всех оппозиционных телеканалов, ко всем, кто выступал в политических шоу и отстаивал там «не ту» точку зрения. Отобрали аккаунты, изъяли телефоны и компьютеры, кого-то задержали, кто-то перестал выходить на связь. По данным, которые собрал источник, те, кто моложе, были отправлены в зону боевых действий. Кто-то вынужден скрываться, о многих не удается получить информацию.Православный публицист Ян Таксюр находится в Лукьяновском СИЗО, некоторые известные лидеры мнений после задержания и проведения соответствующих бесед (по некоторым данным, в ряде случаев — с применением недозволенных методов) содержатся фактически под домашним арестом, от их имени в соцсетях размещаются материалы.Источник отметил, что заметны закономерности, позволяющие сделать выводы о том, кто координирует размещение фальшивых материалов. Так, семья шоумена и политика Сергея Притулы собирала средства в помощь проведению т.н. АТО, о чем многие на Украине знают.«Есть данные, позволяющие подозревать, что именно они непосредственно курируют администрирование страниц в соцсетях. Раскрылось это номером банковской карты, на которую собирали средства для атошников. Номер карты чудесным образом появился потом у Джангирова на канале, у Дудкина, еще где-то. Они подчистили уже, но поздно — это было замечено, — рассказал источник. — Даже у Добкина тот флаг, который был выставлен у Джангирова на YouTube-канале, потом стал фоновой заставкой у Добкина в фейсбуке*. То есть виден один почерк в администрировании страниц (оппозиционеров. — Ред), в написании текстов, материалов, которые выкладываются от их имени. То есть явно все передается некоему единому администратору».Относительно того, где содержат похищенных оппозиционеров, есть косвенные данные. Есть вероятность, что ряд людей перемещают с места на место, перевозят по воинским частям. В частности, это относится к лидеру СЛС Василию Волге.За известными лидерами мнений — десятки, а то и сотни людей, с которыми нет связи, еще раз подчеркнул источник. По его словам, нескольким десяткам человек удалось покинуть страну.«Кампания ведется целенаправленная. Все те люди, которые восемь лет говорили о том, что войну надо остановить, все люди, которые говорили, что наши народы должны жить в дружбе и наладить нормальные отношения, — по ним проведена такая целенаправленная атака. В украинском обществе об этом, во-первых, не знают. Во-вторых, многие поверили в фальшивые «признания» задержанных, кампания по перехвату аккаунтов и страниц в соцсетях оказалась достаточно эффективной. Даже многие сочувствующие России и те, кто за мир с Россией, восприняли это на веру. Чему не стоит удивляться: когда прилетают снаряды и ракеты, людям, находящимся под информационным прессом, некогда разбираться в причинах, им прямо говорят, что виновата Россия», — сказал собеседник издания.Люди, которые сочувствовали оппозиционерам, которые ждали, что они скажут, — для многих из них их подложные тексты в соцсетях стали ударом. Так что операция украинской власти проходит успешно, констатировал источник.Он также рассказал, что ему известно о кампании угроз в адрес оппозиционеров и сочувствующих им со стороны радикальных организаций.«Это не психи, это целенаправленная, мощно организованная информационная кампания, направленная на то, чтобы у людей не было никаких ориентиров, никаких лидеров мнений, если эти мнения не совпадают с линией власти. Власти ударили очень сильно, они отработали информационную повестку колоссально», — подчеркнул наш собеседник.По его словам, потребуется немало времени и усилий для исправления ситуации в информационной сфере Украины. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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