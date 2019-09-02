Cosa Nostra – в Литве агонизирует могущественный клан Ландсбергисов

Серый кардинал литовской политики уже не у дел

27 августа на вильнюсской конференции, приуроченной к 80-летию начала Второй мировой войны, старый каунасский еврей, историк Хаим Бергман предложил послу РФ в Литве Александру Удальцову обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о награждении Витаутаса Жямкальниса-Ландсбергиса орденом Боевого Красного Знамени (посмертно). «Нам с вами должно быть абсолютно безразлично, как к такому указу отнесется здравствующий сын Жямкальниса Витаутас Ландсбергис и все члены его могущественного клана», – подчеркнул Бергман.

Он рассказал участникам форума, что в 1943 году литовский штаб партизанского движения и лично руководитель компартии Антанас Снечкус направили в Каунас для организации новых партизанских отрядов Юозаса Витаса. Чтобы легализоваться, антифашист постучал в двери дома Жямкальниса. Под этой крышей агент-коммунист создавал крупнейшую в Литве партизанскую бригаду, встречался с соратниками и родственниками.

Витаутас Жямкальнис – весьма колоритная личность. Архитектор не без таланта, он в 1941 году с появлением в Литве немецкой оккупационной администрации онемечил фамилию и стал Ландсбергисом. В марионеточном правительстве Юозаса Амбразявичюса-Бразайтиса был министром коммунального хозяйства. Активно сотрудничал с нацистами. Подписал приветственное письмо Гитлеру, в котором от имени «чистокровных литовцев» выражались самые верноподданнические настроения. Как рассказал автору этой статьи профессор Пинхос Фридберг, «именно министерству Ландсбергиса была поручена почётная работа – создание концентрационного лагеря для евреев Каунаса. Этот факт подтверждён протоколом № 6 утреннего заседания Временного правительства Литвы от 30 июня 1941 года».

В том документе сказано:

«… [Обсуждалось]: 4. Содержание Литовского батальона и создание еврейского концентрационного лагеря. … [Постановили]: 4. Заслушав сообщение коменданта Каунаса полк. Бобялиса по вопросу формируемого батальона (Hilfpolizeidienstbatalion) и создания еврейского концентрационного лагеря, Кабинет министров постановил: одобрить создание еврейского концентрационного лагеря и поручить заниматься его учреждением П. Швипасу, вице-министру коммунального хозяйства, в контакте с полк. Бобялисом».

Красная армия изгнала оккупантов из Советской Литвы в 1944 году. По меркам сталинского времени Ландсбергис-старший заслуживал расстрел или повешение. Однако отец здравствующего Витаутаса успел, как лояльный гитлеровскому режиму, бежать в Германию, а позже объявился в Австралии. В середине 50-х он неожиданно возвратился в Литву, где был обласкан советской властью. У Ландсбергиса оказались серьёзные заслуги. Поговаривают, что он активно выявлял и выдавал органам госбезопасности бывших коллег, немецких коллаборационистов. Об этом вскользь пишут в своих воспоминаниях литовские охотники за нацистами подполковник КГБ Нахман Душанский и сын богатого еврейского каунасского коммерсанта легенда советской разведки полковник Александр Славин.

Вот в такой семье появился на свет мальчик, названный в честь отца Витаутасом. Судьбе было угодно вознести ребенка на европейский политический Олимп. А началось движение вверх со вступления будущего патриарха литовских консерваторов, антикоммуниста, антисоветчика и русофоба в комсомол. В 1947 году от природы хамелеонистый Витукас написал в заявлении: «Красная армия освободила мою семью и весь литовский народ от уничтожения». Первым благородным делом стал для Витукаса донос на одноклассника Алоизаса Сакаласа. Того отправили в тюрьму, Витаутас пошёл на повышение и стал комсоргом.

Сегодня Ландсбергис яростно отрицает, что Красная армия освободила весь литовский народ от уничтожения, и называет её оккупационной. Отмахивается он и от обвинений в сотрудничестве с советскими спецслужбами под агентурной кличкой Дедуля, настаивая, что всегда нелояльно относился к Советской власти и боролся с ней, как мог. Например, поддерживал диссидентов на Вильнюсском процессе. Однако академик Андрей Сахаров в своих мемуарах даже не упоминает этой фамилии, хотя очень подробно перечисляет всех, кто собрался на протесты в Вильнюсе.

В конце 80-х «архитекторы перестройки» предложили Ландсбергису роль руководителя националистически окрашенного перестроечного движения «Саюдис». Затем наш герой председательствовал в Верховном Совете Литовской ССР, который современная литовская историография перекрестила в Восстановительный Сейм. Дедуля тесно связан с созданием правой консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ)». Ландсбергис единолично правил ею, взрастил рать последователей, ныне именуется почётным председателем и патриархом. Бразды правления СО-ХДЛ переданы внуку Габриэлюсу. Так монархи сажали на престолы своих отпрысков, чутко опекая их.

На пике триумфа Ландсбергис не стеснялся утверждать: благодаря ему сначала рухнула Берлинская стена, затем развалился Советский Союз. Именно Ландсбергис был поставлен во главе литовской поющей революции. Сегодня литовские правые утверждают: революция, независимость и Ландсбергис – это близнецы-братья. За последние 10 лет были предприняты минимум три серьёзные попытки ввести Витаутаса Ландсбергиса в когорту президентов, наделив соответствующими пожизненными льготами. И внесли бы, да левые с центристами воспротивились. Витаутас был вынужден отступить, но семейная казна пострадала не очень. Сотни раз спрашивали «разрушителя СССР», в какую сумму обошлась поющая литовская революция? И неизменно звучало в ответ: «Мне за океаном дали 100 долларов». А миллионы баксов, полученные из Вашингтона, очевидно, затерялись в карманах лапсердака.

С такими деньжищами клан Ландсбергисов два десятилетия руководил Литовским государством. Влияние Дедули было всеобъемлющим. Этот паук оплёл липкой сетью правительство, парламент, важнейшие госучреждения, включая Генеральную прокуратуру, департамент госбезопасности, суды. Если не находились сторонники, людей подкупали, принуждая работать в интересах семьи. Ничто в стране не происходило без ведома серого кардинала. Об этом написал бывший президент Валдас Адамкус.

Литовский политолог Вадим Воловой отмечает: непонятно, на какой крючок Ландсбергис ловил президента Далю Грибаускайте, но поймал и она очень быстро стала представлять во власти интересы серого кардинала. Автор этих строк спросил у ныне покойного идеолога литовского национализма Ромуалдаса Озолоса, почему Ландсбергис прошёл путь от поклонника Советской власти до её ярого противника так стремительно? На что услышал: «Ландсбергис всегда был и остаётся Ландсбергисом».

Однако времена меняются. Ослабевшие руки 86-летнего патриарха уже не в состоянии натягивать все вожжи. Партия «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» в кризисе, теряет авторитет. При президенте Гитанасе Науседе в обновлённое правительство не прошёл ни один ставленник клана, а тех, кто работал в Кабмине, убрали под разными предлогами. Ландсбергис более не вхож в рабочие кабинеты аппарата главы государства. Не рады ему и в парламенте. Пресса, обслуживавшая интересы клана, тоже теряет влияние. Дедуля вынужден нацепить маску пенсионера. Это не значит, однако, что он капитулировал. Наоборот, стал чаще появляться на людях, у микрофонов конференций и других форумов, откуда продолжает «жечь глаголом» сердца сподвижников.

Никто в Литве точно не знает, учился ли наш герой ораторскому искусству, но выступает Ландсбергис блестяще. Литовский язык беден в сравнении с другими европейскими языками, но даже из самых простых слов Витаутас умудряется выстроить словесные конструкции, которые магнетизируют толпу. В этом смысле он очень похож на Адольфа Гитлера. Тот, когда входил в транс, тоже начинал верить тому, что изрекал.

Одна из лучших речей серого кардинала была произнесена в столице Литвы 16 февраля 2015 года с балкона так называемого дома подписантов Акта независимости Литвы от 16 февраля 1918 года. Это было программное выступление, Mein Kampf Витаутаса Ландсбергиса (к слову, Гитлер первую часть «Моей борьбы» написал в тюрьме Ландсберга, где отбывал срок за попытку государственного переворота).

В своём выступлении Витаутас изложил всё, что литовцам необходимо сделать для окончательной победы над «варварами с востока». Представил и сценарий судебного процесса по «делу 13 января» у Вильнюсской телебашни. Суд начался в 2018 году, и именно так, как рекомендовал вождь. А вот и недавний пример. 21-22 августа в Вильнюсе работала международная конференция по безопасности. Свой доклад Ландсбергис насытил описаниями угроз, которые несёт Белорусская АЭС: «Это атомная война против цивилизации»; «план строительства – антиевропейский, он реализуется в соответствии с агрессивной политикой Кремля»; «Москва декларировала – ЕС есть враг, которого нужно подчинить своей воле»; «это политика грубого диктата и насилия»; «это бомба из Островца»; «это место планеты Земля проклято из-за Кремля»; «Россия – инициатор ядерной агрессии... она не желает идти ко дну в одиночку и тянет за собой весь мир».

И тем не менее клан Ландсбергисов агонизирует. Власть утекает. Зенит славы позади, патриарх дряхлеет на глазах. Есть в партии СО-ХДЛ лакмусовая бумажка – Эммануэлюс Зингерис, лично преданный Ландсбергису, как может быть предан только фанатик. И вдруг по партии пополз слух: Зингерис перестал работать в интересах СО-ХДЛ и тянет одеяло на себя. Вывод один: этот флюгер чутко уловил, откуда и куда дует ветер. Побежал первым, не желая тонуть вместе с кораблём.