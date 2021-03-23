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Contra Magazin: Лучшее решение – распустить НАТО

23 марта 2021, 01:05  •  35 • Война
В Вашингтоне спешно ищут нового врага, чтобы оправдать существование альянса
«Россия давно уже не подходит для роли страны, несущей угрозу для Евросоюза, поэтому в Вашингтоне спешно ищут нового врага. И кандидат уже есть – это Китай, который поможет оправдать само существование Североатлантического альянса»,
– говорится в статье, опубликованной на австрийском новостном сайте Contra Magazin.
Однако, по мнению издания, «есть идея получше» – просто распустить НАТО, ведь первоначальной миссией альянса была защита Европы от возможного вторжения СССР.
«Но вероятность советского вторжения в Европу всегда была равна нулю. Советский Союз был разрушен Второй мировой войной и меньше всего хотел бы снова воевать. Вашингтону же просто необходим был новый враг – заменить поверженную Германию, чтобы оправдать превращение Соединённых Штатов из республики в «государство национальной безопасности», наделённое неограниченными полномочиями. Вчерашний союзник по Второй мировой войне идеально подходил на роль будущего врага и американцам начали внушать мысль, что существует «международный заговор коммунистов» с целью захватить остальной мир»,
– напоминает Contra Magazin.
Однако в этом нужно было убедить не только американцев, но и европейцев, для этого начали говорить о «советской оккупации» Восточной Европы и Восточной Германии, стараясь не вспоминать, что на таком устройстве Европы настоял президент США Франклин Рузвельт во время Ялтинской встреч, отмечает австрийское издание.
Североатлантический альянс был создан, однако уже в 1989 году внезапно завершилась холодная война, к большому неудовольствию НАТО, ведь отныне его существование нечем было оправдывать. После окончания холодной войны логичней всего было бы распустить эту военную структуру, призванную защищать Европу, которой больше никто не угрожал.
«Вместо этого военные силы НАТО просто отправились на Ближний Восток и начали ковыряться в осином гнезде, спровоцировав ответные террористические акты, которые дали повод объявить «войну с терроризмом». Эта война стала очередной мистификацией, зато она на долгие годы оправдывала военные расходы на содержание альянса»,
– уверен автор статьи Джейкоб Г. Хорнбергер (Von Jacob G. Hornberger).
А в Европе альянс продолжал продвигаться всё дальше на восток, «пожирая участников Варшавского договора» для того, чтобы подобраться к самым границам России, пока не спровоцировал гражданскую войну на Украине, отмечает Хорнбергер.
Издание ссылается на мнение доцента Школы дипломатии и международных отношений американского Университета Сетон Холл Сары Бьерг Моллер, которая заверила в интервью The Washington Post: «Россия не представляет реальной угрозы для Европы и поэтому не может серьёзно использоваться в качестве оправдания для существования НАТО». Вместо этого Моллер предлагает заменить Россию Китаем.
По мнению Contra Magazin, это и есть классическое империалистическое мышление – как только какая-то нация начинает экономически процветать, её необходимо уничтожить или, хотя бы, ослабить, пока она не стала слишком сильной.
«Как насчёт того, чтобы просто оставить Китай и Россию в покое? Что с этим не так? Что плохого в том, что другие страны становятся богатыми? Дело в том, что НАТО вообще не следовало создавать. Превратить федеральное правительство в государство национальной безопасности было самой большой ошибкой в истории США. Лучшее, что сейчас могли бы сделать в Вашингтоне – это распустить альянс, отказавшись от идеи построить государство национальной безопасности»,
– констатирует Contra Magazin.
Соб. корр. ФСК

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