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Coca-Cola испытает свой первый алкогольный напиток на японцах
07 марта 2018, 17:24 • 134 • В мире
Coca-Cola впервые выпустит алкогольные напитки. Пока специально для Японии.
Компания Coca-Cola выпустит алкогольный напиток, пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что тестовые продажи этого алкоголя пройдут в Японии. Выпуск горячительного напитка первый в 125-летней истории компании.
Ожидается, что напиток будет предложен японцам в 2018 году. Он будет из серии слабоалкогольных газированных напитков chu-hai. Подобным образом в Японии называют продукт на основе сётю - национального алкогольного напита, крепость котоого составляет 25 градусов.
Компания намерена добавить к сётю газированную воду, лимонный и другие фруктовые соки. Содержание алкоголя в конечном продукте составит, таким образом, от 3 до 9 градусов.
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