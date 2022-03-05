CNN выдал себя с головой, отказавшись от вещания в России

Руководство телеканала CNN приняло решение прекратить вещание в России. На такой шаг в телекомпании пошли сразу после того, как в нашей стране был принят закон об уголовной ответственности за фейки о Вооружённых силах России. Учитывая, что CNN ранее уже ловили с поличным на фейках о русских танках, телеканал выдал себя отказом от вещания в России с головой.

О том, что CNN прекратит своё вещание в России на время оценки ситуации и приёма решения о дальнейших шагах, сообщил представитель телекомпании. Как долго продлится отказ от телевещания в России, пока не ясно.

В американских СМИ отмечается, что решение было принято после того, как в России приняли закон об уголовной ответственности за фейки о вооружённых силах нашей страны.

Если вспомнить, что ранее CNN уже ловили на лжи о русской армии и публично разоблачали, вероятно, можно сделать вывод о том, что телеканал своим решением прекратить пока вещание в России выдал себя с головой. Кому хочется получить многомиллионные штрафы или сесть в тюрьму за фейки о русской армии?

Напомним, CNN в своё время разоблачила официальный представитель МИД России Мария Захарова, уличив в подтасовке фото якобы русских танков. Телеканал умудрился "выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне". Подобные фейки о спецоперации России дипломат назвала "просто неприличными".