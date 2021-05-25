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CNN: Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве
25 мая 2021, 16:25 • 173 • Политика
По версии CNN, встреча Путина и Байдена состоится в Женеве.
Журналисты CNN полагают, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут совместный саммит в Женеве. Кроме того, называется дата события. Журналисты полагают, что это будет 15 и 16 июня.
Официально информация пока не подтверждена, однако стороны действительно не отметают возможности провести саммит.
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