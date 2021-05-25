По версии CNN, встреча Путина и Байдена состоится в Женеве.

Журналисты CNN полагают, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут совместный саммит в Женеве. Кроме того, называется дата события. Журналисты полагают, что это будет 15 и 16 июня.

Официально информация пока не подтверждена, однако стороны действительно не отметают возможности провести саммит.