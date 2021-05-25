Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашен...
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимает...
Главная / Политика

CNN: Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве

25 мая 2021, 16:25  •  173 • Политика
По версии CNN, встреча Путина и Байдена состоится в Женеве.
Журналисты CNN полагают, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут совместный саммит в Женеве. Кроме того, называется дата события. Журналисты полагают, что это будет 15 и 16 июня.
Официально информация пока не подтверждена, однако стороны действительно не отметают возможности провести саммит.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



173
Источник
Похожие новости
25 мая 2021, 07:15
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после слов Маска о России
25 мая 2021, 05:25
"Ответку" давать опасно": Политолог оценила коварство ВСУ в Донбассе
25 мая 2021, 00:50
Эмигрант из Германии придумал, кто сдал Протасевича
25 мая 2021, 05:25
"Мы опасаемся": Nexta заставила работать на себя полицию Польши
25 мая 2021, 09:05
Такого ещё не было: Россия направила в Сирию трёх "всадников ядерного апокалипсиса"
25 мая 2021, 12:45
Запад всё проспит: Россия готовит Крым - 2
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2021, 18:35
Китайцы об ошибке Зеленского: "Киев потерпел ужасное поражение"
24 мая 2021, 00:05
Разгул украинской преступности в Европе
22 мая 2021, 01:20
Резкое заявление Путина впечатлило болгар: "Ковбои сдали назад"
22 мая 2021, 21:30
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
21 мая 2021, 18:55
"Пчёла" из "Бригады" оскорбил всю Россию
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
25 мая 2021, 05:25
"Ответку" давать опасно": Политолог оценила коварство ВСУ в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.