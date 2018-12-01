CNN: В Мариуполе не понимают Трампа и ждут Путина

Журналисты американского телеканала CNN приехали на Донбасс – в Мариуполь, который находится под контролем Украины. И решили побеседовать с рабочим народом на тему «войны Украины с Россией». Трудно сказать, что хотел услышать репортёр CNN, но ответы «простого народа» оказались совсем не такими, какие привыкла слышать западная пресса из уст украинских «активистов» (таких в прифронтовом Мариуполе совсем немного наберётся).

Мариупольчанки сказали, что они не понимают вооружённого конфликта в Донбассе и хотят «другого, хорошего президента».«У меня родственники в России. Мы русские. Я не пойму этого конфликта», – говорит милая женщина в оранжевом жилете «Зеленстроя».«Трамп? Я не понимаю, почему он поддерживает Порошенко» – вступает в разговор её коллега.«Нам надо другого, хорошего президента!» – считает ещё одна собеседница репортёра CNN.«Его имя – Путин?» – спрашивает он. Мариупольчанки улыбаются.

А между тем президент Украины Пётр Порошенко призвал НАТО направить больше кораблей в Азовское море для продолжения противостояния с Россией, сообщил репортёр телеканала CNN Ник Патон Уолш (Nick Paton Walsh) из украинского порта Мариуполь. Правда, CNN не стал разбираться, как корабли НАТО попадут в это море…