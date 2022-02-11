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CNN утверждает, что Байден намеренно пугал СМИ Россией: "Путин застигнут врасплох"
11 февраля 2022, 23:05 • 231 • Политика
Источники CNN утверждают, что слухами об агрессии администрация США пыталась сдержать Путина.
Американский телеканал выпустил материал, в котором утверждается, что администрация Байдена намеренно на протяжении нескольких месяцев подпитывала СМИ слухами об агрессии России.
- говорится в статье.
В администрации президента США полагают, что такая стратегия позволила "сдерживать" действия России. "Президент России Владимир Путин был застигнут врасплох некоторыми публикациями", - утверждают источники CNN. Также утверждается, что "русские стали подозревать, что у них есть крот".
"Полезно заставить их сомневаться в себе. Полезно заставить их задуматься о том, могут ли они на самом деле выполнить некоторые из этих планов, сохраняя при этом секретность и неожиданность", - утверждает источник в Белом доме.
- утверждают авторы Telegram-канала "Выпускайте Кракена".
По мнению авторов канала, "многое не складывается, но сами слухи о том, что администрация Байдена готова пойти на подобную дезу, наталкивает на определённые выводы".
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