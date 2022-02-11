CNN утверждает, что Байден намеренно пугал СМИ Россией: "Путин застигнут врасплох"

Источники CNN утверждают, что слухами об агрессии администрация США пыталась сдержать Путина.

Американский телеканал выпустил материал, в котором утверждается, что администрация Байдена намеренно на протяжении нескольких месяцев подпитывала СМИ слухами об агрессии России.

Чиновники администрации сообщают CNN, что разоблачения были тщательно согласованы между Советом национальной безопасности, разведывательным сообществом и другими агентствами национальной безопасности, чтобы сорвать планы России, снизить эффективность любых операций "ложного флага" и в конечном счёте сдержать военные действия,

- говорится в статье.

В администрации президента США полагают, что такая стратегия позволила "сдерживать" действия России. "Президент России Владимир Путин был застигнут врасплох некоторыми публикациями", - утверждают источники CNN. Также утверждается, что "русские стали подозревать, что у них есть крот".

"Полезно заставить их сомневаться в себе. Полезно заставить их задуматься о том, могут ли они на самом деле выполнить некоторые из этих планов, сохраняя при этом секретность и неожиданность", - утверждает источник в Белом доме.

И всё бы ничего, да вот только западные СМИ (в том числе с подачи администрации Байдена) до сих пор пугают жителей угрозой мировой войны. При этом Россия всегда отрицала "готовящееся вторжение",

- утверждают авторы Telegram-канала "Выпускайте Кракена".

По мнению авторов канала, "многое не складывается, но сами слухи о том, что администрация Байдена готова пойти на подобную дезу, наталкивает на определённые выводы".