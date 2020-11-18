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CNN снова нагнетает: "Ситуация с COVID-19 в России мрачнее, чем признают чиновники"
18 ноября 2020, 11:05 • 106 • Политика
Телеканал CNN опять разводит панику, заявляя, что Россия скрывает истинную ситуацию с COVID-19. В доказательство приводятся видео "Альянса врачей" Навального и слова опального Ракши.
Американский телеканал CNN выпустил очередное "расследование" о том, как в России "на самом деле всё плохо" с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Как всегда, не обошлось без "Альянса врачей" Навального и опального экс-чиновника Алексея Ракши.
Начинается репортаж CNN с признания очевидных фактов. В Москве оперативно возвели опрятные центры специально для борьбы с коронавирусом. Построенный для чемпионата мира Ледовый дворец стал больницей на 1 тысячу 300 коек, а хорошо экипированные медики держат ситуацию под контролем.
Однако после этого канал тут же уходит с головой в "теорию заговоров". Дескать, на самом деле всё плохо, власти скрывают, а жертв коронавирусной инфекции COVID-19 намного больше, чем говорит официальная статистика.
При этом в качестве доказательства приводятся видео от "Альянса врачей", созданного при покровительстве Алексея Навального и возглавляемого его же собственным офтальмологом. А в качестве спикера привлечён и вовсе опальный Алексей Ракша, который вообще озвучивает цифры о погибших от коронавируса на основе собственных ощущений.
Напомним, что в мае этого года другое американское СМИ выпускало аналогичный материал. Речь идёт о газете The New York Times, выпустившей статью под заголовком "Почему от коронавируса умирает так мало русских". После разразившегося скандала изданию пришлось несколько раз сменить заголовок материала.
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