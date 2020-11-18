Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одесский эксперт рассказал, как отреагируют одесситы, если город перейдет под пр...
Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лид...
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карант...
Цискаридзе блистательно ответил на вопрос о русском Крыме, напомнив о пролитой к...
Главная / Политика

CNN снова нагнетает: "Ситуация с COVID-19 в России мрачнее, чем признают чиновники"

18 ноября 2020, 11:05  •  106 • Политика
Телеканал CNN опять разводит панику, заявляя, что Россия скрывает истинную ситуацию с COVID-19. В доказательство приводятся видео "Альянса врачей" Навального и слова опального Ракши.
Американский телеканал CNN выпустил очередное "расследование" о том, как в России "на самом деле всё плохо" с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Как всегда, не обошлось без "Альянса врачей" Навального и опального экс-чиновника Алексея Ракши.
Начинается репортаж CNN с признания очевидных фактов. В Москве оперативно возвели опрятные центры специально для борьбы с коронавирусом. Построенный для чемпионата мира Ледовый дворец стал больницей на 1 тысячу 300 коек, а хорошо экипированные медики держат ситуацию под контролем.
"У нас есть всё необходимое оборудование для диагностики и лечения коронавируса, включая ультразвук и ИВЛ", - цитирует CNN слова одного из докторов.
Однако после этого канал тут же уходит с головой в "теорию заговоров". Дескать, на самом деле всё плохо, власти скрывают, а жертв коронавирусной инфекции COVID-19 намного больше, чем говорит официальная статистика.
При этом в качестве доказательства приводятся видео от "Альянса врачей", созданного при покровительстве Алексея Навального и возглавляемого его же собственным офтальмологом. А в качестве спикера привлечён и вовсе опальный Алексей Ракша, который вообще озвучивает цифры о погибших от коронавируса на основе собственных ощущений.
"Я считаю, погибло около 130 тысяч человек", - цитирует его слова CNN.
Напомним, что в мае этого года другое американское СМИ выпускало аналогичный материал. Речь идёт о газете The New York Times, выпустившей статью под заголовком "Почему от коронавируса умирает так мало русских". После разразившегося скандала изданию пришлось несколько раз сменить заголовок материала.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
18 ноября 2020, 01:00
"Выставка национального предательства": Чичерина придумала, кого пристроить в Ельцин-центре
18 ноября 2020, 01:00
Путин оценил роль Турции в войне в Карабахе и назвал главного виновника ситуации
18 ноября 2020, 05:35
Пушков оценил заявление Обамы о статусе России
18 ноября 2020, 09:15
Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам
18 ноября 2020, 01:00
"Это же не кино, это трагедия": Путин рассказал, кто определит статус Нагорного Карабаха
18 ноября 2020, 05:35
Аксенов назвал «мелкой пакостью» решение Киева об аресте самолетов РФ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2020, 23:05
Греф отказался от Крыма, по-хамски ответив на жёсткий вопрос: В его фразе уловили "важную деталь"
17 ноября 2020, 00:15
"Совал мне какие-то рубли!": С русских не стали брать дань в Карабахе. Канада переврала жест
14 ноября 2020, 20:55
"Это атака на Россию": Депутат бундестага предупредил о катастрофе в отношениях с Москвой
15 ноября 2020, 16:10
Обезглавить Крым помогут турецкие беспилотники, а Киев добьёт русских: План оценил военкор
14 ноября 2020, 13:35
"Кто потерял авторитет в Закавказье?": Кедми призвал Запад снять сапоги де Голля
16 ноября 2020, 00:25
Одесский эксперт рассказал, как отреагируют одесситы, если город перейдет под протекторат РФ
14 ноября 2020, 02:35
"Будет второй срок": Трамп отказался покидать Белый дом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.