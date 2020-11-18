CNN снова нагнетает: "Ситуация с COVID-19 в России мрачнее, чем признают чиновники"

Американский телеканал CNN выпустил очередное "расследование" о том, как в России "на самом деле всё плохо" с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Как всегда, не обошлось без "Альянса врачей" Навального и опального экс-чиновника Алексея Ракши.

Начинается репортаж CNN с признания очевидных фактов. В Москве оперативно возвели опрятные центры специально для борьбы с коронавирусом. Построенный для чемпионата мира Ледовый дворец стал больницей на 1 тысячу 300 коек, а хорошо экипированные медики держат ситуацию под контролем.

"У нас есть всё необходимое оборудование для диагностики и лечения коронавируса, включая ультразвук и ИВЛ", - цитирует CNN слова одного из докторов.

Однако после этого канал тут же уходит с головой в "теорию заговоров". Дескать, на самом деле всё плохо, власти скрывают, а жертв коронавирусной инфекции COVID-19 намного больше, чем говорит официальная статистика.

При этом в качестве доказательства приводятся видео от "Альянса врачей", созданного при покровительстве Алексея Навального и возглавляемого его же собственным офтальмологом. А в качестве спикера привлечён и вовсе опальный Алексей Ракша, который вообще озвучивает цифры о погибших от коронавируса на основе собственных ощущений.

"Я считаю, погибло около 130 тысяч человек", - цитирует его слова CNN.

Напомним, что в мае этого года другое американское СМИ выпускало аналогичный материал. Речь идёт о газете The New York Times, выпустившей статью под заголовком "Почему от коронавируса умирает так мало русских". После разразившегося скандала изданию пришлось несколько раз сменить заголовок материала.