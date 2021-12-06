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CNN рассказал о новых санкциях против России: "Есть потенциальный "ядерный вариант"

06 декабря 2021, 21:20  •  98 • Политика
Американский телеканал CNN рассказал о новых санкциях США против России, которые в настоящий момент обсуждаются в Белом доме. "Есть потенциальный "ядерный вариант", - отмечают журналисты.
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против России, чтобы "сдержать Москву от вторжения на Украину". Об этом сообщил информированный источник CNN.
По его словам, речь идёт о введении ограничений в отношении ближайшего окружения президента России Владимира Путина, о санкциях в отношении "производителей энергии" и о санкциях против русского госдолга.
Источник телеканала утверждает, что в настоящее время Байден обсуждает данный вопрос с европейскими партнёрами, чтобы убедиться, что вводимые против России санкции не ударят по ним.
Есть также один потенциальный "ядерный вариант" - отключение России от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру,
- говорится в сообщении.
Американские журналисты напомнили, что весной этого года Европарламент принял резолюцию, призывающую отключить Россию от SWIFT в случае "вторжения на Украину".
Один из неназванных американских чиновников заявил, что США подготовили "чертовски агрессивный" пакет санкций, который предлагает более суровые рестрикции, чем те, что когда-либо вводились против Ирана и Северной Кореи.
Отметим, что близкие к демократам американские СМИ уже несколько недель распространяют ничем не подтверждённую информацию о стягивании русских войск к границе с Украиной.
В России эти вбросы категорически опровергают. По словам экспертов, целью данного фейка может быть попытка вынудить Германию отказаться от "Северного потока - 2", прикрыть готовящееся наступление Украины на Донбасс или запугать Москву в преддверии переговоров Байдена и президента России Владимира Путина.

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