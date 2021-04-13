Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит В...
Главная / Политика

CNN "вооружил" Россию украинскими танками. Захарова одёрнула фантазёров: "Уже просто неприлично"

13 апреля 2021, 09:30  •  191 • Политика
Телеканал CNN "вооружил" Россию украинскими танками. Официальный представитель МИД России Мария Захарова одёрнула фантазёров: "это уже просто неприлично".
В частности, Захарова обратилась к руководству телеканала через свой аккаунт в Facebook, где обратила внимание на недавний материал канала, в котором выдали "украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне".
Она отметила, что, вероятно корреспондентам CNN в Москве "нужно отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны (у них на это есть своё государство, а мы сами справимся) и чуть больше времени уделять профессии".
"Потому что это уже просто неприлично", - подчеркнула она.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



191
Источник
Похожие новости
13 апреля 2021, 02:10
Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"
13 апреля 2021, 02:10
Украинцам собрались объяснить, за что они будут проливать кровь
13 апреля 2021, 00:20
"Легко морализировать за тысячи миль от берегов Америки": США предупредили о потерях из-за Киева
13 апреля 2021, 04:00
"Нецивилизованные и непрофессиональные" русские вновь обошли США: Апгрейд Су-34 добавит жалких тонов
13 апреля 2021, 00:20
Зачем Зеленскому разговор с Путиным: Политэксперт объяснил игру Киева
13 апреля 2021, 07:40
"Ёшкин кот, сама Украина требует!": После Зеленского Запад отчитала вице-премьер по евроинтеграции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 апреля 2021, 14:45
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
07 апреля 2021, 08:40
Новая война за Босфор: Эрдоган ставит на Россию
06 апреля 2021, 16:10
Экстренный стоп: Киев пытается свернуть войну в Донбассе после убийства 5-летнего мальчика
12 апреля 2021, 15:10
Донбасс в огне. Украинские силовики атаковали посёлок Весёлое возле донецкого аэропорта
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушения MH17
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
11 апреля 2021, 02:30
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на краю. А Путин молчит"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.