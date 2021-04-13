CNN "вооружил" Россию украинскими танками. Захарова одёрнула фантазёров: "Уже просто неприлично"

Телеканал CNN "вооружил" Россию украинскими танками. Официальный представитель МИД России Мария Захарова одёрнула фантазёров: "это уже просто неприлично".

В частности, Захарова обратилась к руководству телеканала через свой аккаунт в Facebook, где обратила внимание на недавний материал канала, в котором выдали "украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне".

Она отметила, что, вероятно корреспондентам CNN в Москве "нужно отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны (у них на это есть своё государство, а мы сами справимся) и чуть больше времени уделять профессии".

"Потому что это уже просто неприлично", - подчеркнула она.