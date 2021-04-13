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CNN "вооружил" Россию украинскими танками. Захарова одёрнула фантазёров: "Уже просто неприлично"
13 апреля 2021, 09:30 • 191 • Политика
Телеканал CNN "вооружил" Россию украинскими танками. Официальный представитель МИД России Мария Захарова одёрнула фантазёров: "это уже просто неприлично".
В частности, Захарова обратилась к руководству телеканала через свой аккаунт в Facebook, где обратила внимание на недавний материал канала, в котором выдали "украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне".
Она отметила, что, вероятно корреспондентам CNN в Москве "нужно отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны (у них на это есть своё государство, а мы сами справимся) и чуть больше времени уделять профессии".
"Потому что это уже просто неприлично", - подчеркнула она.
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