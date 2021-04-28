CNN "проник" в окружение Трампа и узнал о повторении MAGA

Телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении Дональда Трампа сообщил, что экс-президент США намерен провести новые митинги своих сторонников.

Собеседник телеканала CNN из окружения бывшего лидера США утверждает, что акции сторонников под лозунгом Make America Great Again ("Сделать Америку снова великой") состоятся уже в мае.

По информации телеканала, митинги такого плана уже проводились в 2016 и 2020 годах. В этот раз бывший американский лидер намерен повторить этот опыт. Собеседник канала утверждает, что для организации акций представители Трампа, вероятно, обратятся к тем же подрядчикам.

"Это определённо будет по-другому с точки зрения организации", - приводит CNN слова источника.

Ранее Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет баллотироваться на пост президента США.

Отметим, что пока в США пытаются всячески замарать имя бывшего президента, а IT-корпорации полностью блокируют его в информационном плане, в России предложили совместно бороться с узурпацией интернет-монстров.

Так, основатель Царьграда Константин Малофеев предложил экс-президенту США объединить усилия для создания в интернете независимой платформы, на которой была бы возможна подлинная свобода слова, не стеснённая диктатом монополий. Ранее Малофеев в присутствии журналистов подписал своё письмо Дональду Трампу.