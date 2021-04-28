Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
Главная / В мире

CNN "проник" в окружение Трампа и узнал о повторении MAGA

28 апреля 2021, 22:40  •  71 • В мире
Телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении Дональда Трампа сообщил, что экс-президент США намерен провести новые митинги своих сторонников.
Собеседник телеканала CNN из окружения бывшего лидера США утверждает, что акции сторонников под лозунгом Make America Great Again ("Сделать Америку снова великой") состоятся уже в мае.
По информации телеканала, митинги такого плана уже проводились в 2016 и 2020 годах. В этот раз бывший американский лидер намерен повторить этот опыт. Собеседник канала утверждает, что для организации акций представители Трампа, вероятно, обратятся к тем же подрядчикам.
"Это определённо будет по-другому с точки зрения организации", - приводит CNN слова источника.
Ранее Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет баллотироваться на пост президента США.
Отметим, что пока в США пытаются всячески замарать имя бывшего президента, а IT-корпорации полностью блокируют его в информационном плане, в России предложили совместно бороться с узурпацией интернет-монстров.
Так, основатель Царьграда Константин Малофеев предложил экс-президенту США объединить усилия для создания в интернете независимой платформы, на которой была бы возможна подлинная свобода слова, не стеснённая диктатом монополий. Ранее Малофеев в присутствии журналистов подписал своё письмо Дональду Трампу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
27 апреля 2021, 21:50
Власть захвачена, и не Россией. Одессит в прямом эфире открыл глаза украинцам
28 апреля 2021, 12:30
Автобус с пассажирами совершил невероятный "полёт" над пропастью - видео
28 апреля 2021, 03:20
Французы после послания к Макрону воззвали к военным: "Наведите порядок!"
27 апреля 2021, 20:00
Кейт Миддлтон удивила всех, оседлав "гиганта": Транспорт выбрала совсем не королевский
27 апреля 2021, 23:40
Места боёв ещё дадут о себе знать. Русским миротворцам в Карабахе придётся быть настороже
28 апреля 2021, 00:30
Пространство для компромисса: как продвигаются переговоры по ядерной сделке с Ираном
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 апреля 2021, 07:00
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа...
28 апреля 2021, 03:20
США нужна индульгенция для войны с Россией: Эксперт о просьбе американских военных
28 апреля 2021, 08:50
"А может, дать пощёчину или выдернуть стул"?! Русофобская выходка в Варшаве...
28 апреля 2021, 10:40
"С чехами уже поговорили": В России резко ответили на новое условие Вашингт...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 апреля 2021, 05:15
Действия Зеленского насторожили экспертов: "Аларм, паника и завтра война"
23 апреля 2021, 03:15
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в своё посольство
24 апреля 2021, 04:00
"Остановитесь": Президент Молдавии обратилась к армии после "узурпации власти" парламентом
22 апреля 2021, 07:05
"Не будет с нами считаться!": После речи Путина жителей Украины призвали "готовиться"
25 апреля 2021, 12:05
20 минут "чрезвычайного обращения": Земану пришлось изменить формат
24 апреля 2021, 17:45
Русские нарисовали "красные линии" для Шерхана и Табаки, выбив карандаш из рук француза
27 апреля 2021, 06:15
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.