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CNN пугает спутниковыми снимками: "Россия готовит новые ядерные испытания"

22 октября 2020, 18:10  •  85 • В мире
CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs сообщает, что Россия якобы готовится возобновить испытания крылатых ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник".
В то время как Москва старается подлить с США договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III, СНВ-3), предложив продлить на год действие документа с заморозкой имеющегося у сторон на данный период количества ядерных боезарядов, в СМИ появляются пугающие публикации.
В частности, CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs предполагает, что наша страна якобы готовится возобновить испытания крылатых ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Испытания, как сообщает СМИ со ссылкой на экспертов, предполагается провести на ранее демонтированном стартовом полигоне недалеко от полярного круга.
Автор публикации основывается на заявлениях Майкла Дуицмана и Джеффри Льюиса из Института Мидлбери. Те, изучив спутниковые снимки, считают, что "пауза закончилась" и Россия якобы снова после двухлетнего перерыва готовится к ядерным испытаниям.
В том числе эксперты указывают на якобы "большое количество транспортных контейнеров на двух опорных площадках, включая вероятное здание для проверки ракет".
"Эта деятельность и новое строительство соответствуют возобновлению испытательных полётов крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", - резюмируют исследователи.

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