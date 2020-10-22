CNN пугает спутниковыми снимками: "Россия готовит новые ядерные испытания"

В то время как Москва старается подлить с США договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III, СНВ-3), предложив продлить на год действие документа с заморозкой имеющегося у сторон на данный период количества ядерных боезарядов, в СМИ появляются пугающие публикации.

В частности, CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs предполагает, что наша страна якобы готовится возобновить испытания крылатых ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Испытания, как сообщает СМИ со ссылкой на экспертов, предполагается провести на ранее демонтированном стартовом полигоне недалеко от полярного круга.

Автор публикации основывается на заявлениях Майкла Дуицмана и Джеффри Льюиса из Института Мидлбери. Те, изучив спутниковые снимки, считают, что "пауза закончилась" и Россия якобы снова после двухлетнего перерыва готовится к ядерным испытаниям.

В том числе эксперты указывают на якобы "большое количество транспортных контейнеров на двух опорных площадках, включая вероятное здание для проверки ракет".

"Эта деятельность и новое строительство соответствуют возобновлению испытательных полётов крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", - резюмируют исследователи.