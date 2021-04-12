CNN присоединил к России декоммунизированный Днепропетровск

Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Американские журналисты распространили фейковую информацию о поездке Зеленского в Донбасс

Американский телеканал CNN поймали на лживой информации, когда он в своем репортаже о якобы концентрации Москвой ВС РФ у границ с Украиной выдал кадры украинской техники за российскую. На данный факт обратил внимание известный историк и политолог Владимир Корнилов.

"CNN бьет все рекорды по фейкам и фейлам!" – написал эксперт в своем "Фейсбуке".

Он отметил, что американские журналисты проиллюстрировали сюжет о "подтягивании" бронетехники Вооруженных сил РФ к границе Незалежной кадрами (примерно 4 минута репортажа – ред.), снятыми в районе железнодорожного вокзала украинского Днепропетровска, декоммунизированного постмайданными вождями до названия реки.





Корнилов отметил, что в целом материал CNN был посвящен недавней поездке президента Владимира Зеленского на фронт, который киевский режим устроил в Донбассе в 2014 году.



"Ругают Россию за то, что подтягивает бронетехнику "к украинской границе". И иллюстрирует это данными кадрами. Правда, удивительно, что все эти "российские танки" двигаются по вокзалу Днепропетровска на фоне сине-желтых вагончиков с тризубом?" – указал политолог.

При этом, подчеркнем, что данные видеокадры уже недели две как гуляют по украинским соцсетям. Пользователи знатно повеселились на этот счет, особо педалируя на то, что ни американским журналистам, ни их читателям вообще неведомо, где находится сама Украина (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Так хтож там знае дэ той Днепропетровск знаходыться", "Я его слепила из того, что было" – суть всех фэйков против России....", "Не, ну может они предвидят будущее!", "Шо? Украинские поезда перевозят русские танки?", "Местные аборигены смутно представляют где находится Украина, наверное где то возле Кракожии, гражданина которой играл Том Хэнкс. Так что эта картинка подошла CNN. Они печатают, то, что ест их читатель и он это ест.)".

Между тем пан Зеленский еще и дал интервью американскому журналисту, в котором заявил, что не исключает возможности "российского вторжения" в Донбасс уже в ближайшее время. Лидер нации пригрозил Москве дать отпор в случае эскалации конфликта.

Пан Зеленский посещал Донбасс 8-9 апреля. Позже его пресс-служба опубликовала соответствующие фото и видеокадры. Однако они не убедили местных жителей. В своих комментариях украинцы предположили, что глава государства не доехал до реальных окопов.

