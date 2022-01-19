CNN придумал четыре варианта "вторжения" России на Украину: "Дело будет зимой"

Телеканал CNN сразу на нескольких картах показал четыре сценария "вторжения" России на Украину. По мнению журналистов, дело будет происходить зимой.

Журналисты CNN полагают, что "вторжение" будет происходить по одному из сценариев. Якобы всё начнётся с Донбасса, а потом произойдёт "наступление" из Крыма. Также репортёры не исключают, что Россия "пойдёт по черноморскому побережью до Одессы". Ещё рассматривается "наступление из Белоруссии через Пинские болота".

Лучшее время для реализации этих планов - зима,

- предполагают в CNN.

Ранее разведка Донецкой Народной Республики сообщила о новой выходке украинских властей в Донбассе. По словам замначальника Народной милиции Эдуарда Басурина, переброшенная в этот регион группа украинских радикалов "представляется военнослужащими".