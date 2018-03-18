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CNN: План Навального провалился - Путин получил небывалую поддержку избирателей

18 марта 2018, 23:09  •  93 • Политика
Американский корреспондент привел данные о явке избирателей и высоких процентах Путина.
Бойкот выборов, к которому призывала "несистемная" оппозиция, полностью провалился. Об этом сообщает корреспондент американского канала CNN в России Мэтью Чанс. Он отмечает, что план горе-оппозиционеров "совсем не сработал".
"Совсем не кажется, что это сработало, нет. Окончательные цифры пока еще не известны. Но всего несколько минут назад, до того как я вышел в эфир, (явка была) чуть больше 60%", - сообщил корреспондент в эфире телеканала CNN.
Также он добавляет, что по, данным опросов на выходе с избирательных участков, за Путина проголосовали порядка 70% избирателей. Корреспондент подчеркивает, что это чрезвычайно высокий результат для политика.
Журналист отмечает, что окончательные результаты станут известны только после подсчета всех бюллетеней. Тем не менее уже сейчас понятно, что результат Путина будет так же высок, как и на прошлых выборах, если не еще выше.

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Спасибо, Тереза!
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