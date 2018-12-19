Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин не спит до глубокой ночи: В Кремле раскрыли цель изнуряющей работы президе...
″Предлагает душу отдать самозванцам″: Патриарх Кирилл вступился за украинских ве...
Япония испугалась "усиления России" на северных территориях - Курилах
«Праздник неолиберальной мировой тусовки»: почему Financial Times выбрала Сороса...
Главная / Политика

CNN объединил сюжеты о Trump Tower и связях Трампа с Россией

19 декабря 2018, 17:09  •  37 • Политика
Телеканал CNN представил некое письмо, которое якобы подписано Трампом: бумага, по версии канала, регламентирует переговоры о строительстве Trump Tower. Сюжет был объединен с нарезкой о связях Трампа с Россией.
Американский телеканал CNN настаивает, что имеет в своем распоряжении документ, подписанный президентом США Дональдом Трампом. Бумага регламентирует строительство небоскреба Trump Tower в Москве, говорят журналисты.
В бумаге речь идет о намерениях продолжать переговоры о строительстве небоскреба, транслирует ведущий канала Крис Куомо. В то же время личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани ранее ясно дал понять: Трамп таких бумаг не подписывал.
"Cегодня факты идут вразрез с историей, по крайней мере, историей, в которую президент [Трамп] хочет, чтобы вы поверили. Это письмо о намерениях по планируемой башне Trump Tower в Москве. Оно подписано Дональдом Трампом", — сказал Куомо в эфире CNN.
После этого в эфире CNN была представлена нарезка кадров, где Дональд Трамп неоднократно заявлял, что у него нет никаких связей с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

37
Источник
Похожие новости
19 декабря 2018, 00:39
В США выбрали замену скончавшемуся ненавистнику России Маккейну
19 декабря 2018, 10:24
Япония испугалась "усиления России" на северных территориях - Курилах
19 декабря 2018, 07:09
Порошенко, Климкин, Насалик: Кто из чиновников Украины имеет "тайную" родню в России

19 декабря 2018, 03:54
Легально выиграть не получится: Эксперт о планах Порошенко сорвать президентские выборы
18 декабря 2018, 18:09
"ООН толкает Киев на ещё более безумные провокации": Поклонская про резолюциюи о "милитаризации" Крыма
19 декабря 2018, 17:09
Россией гордится большинство населения страны: Песков о ностальгии граждан об СССР
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
16 декабря 2018, 06:12
Обновленный Оппоблок поставил на Вилкула
15 декабря 2018, 21:54
США хотят повторить трюк Рейгана
15 декабря 2018, 02:24
"Что-то знают, жучары": Предупреждение посольства США на Украине вызвало беспокойство в Сети
12 декабря 2018, 22:24
"Танки не заводятся, у БМП слито топливо, жинка катит бочку бензина": В Сети придумали план "вторжения России" на Украину
13 декабря 2018, 17:54
Из Европы в США: Порошенко готовит побег с Украины
14 декабря 2018, 16:24
Эксперт оценил транзит российского газа через Украину в Европу
17 декабря 2018, 04:56
Вечер с Владимиром Соловьевым от 16.12.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.