CNN объединил сюжеты о Trump Tower и связях Трампа с Россией

Телеканал CNN представил некое письмо, которое якобы подписано Трампом: бумага, по версии канала, регламентирует переговоры о строительстве Trump Tower. Сюжет был объединен с нарезкой о связях Трампа с Россией.

Американский телеканал CNN настаивает, что имеет в своем распоряжении документ, подписанный президентом США Дональдом Трампом. Бумага регламентирует строительство небоскреба Trump Tower в Москве, говорят журналисты.

В бумаге речь идет о намерениях продолжать переговоры о строительстве небоскреба, транслирует ведущий канала Крис Куомо. В то же время личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани ранее ясно дал понять: Трамп таких бумаг не подписывал.

"Cегодня факты идут вразрез с историей, по крайней мере, историей, в которую президент [Трамп] хочет, чтобы вы поверили. Это письмо о намерениях по планируемой башне Trump Tower в Москве. Оно подписано Дональдом Трампом", — сказал Куомо в эфире CNN.

После этого в эфире CNN была представлена нарезка кадров, где Дональд Трамп неоднократно заявлял, что у него нет никаких связей с Россией.