Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоат...
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического ...
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
Главная / Политика

CNN нашёл "предателя Европы". Русские коллеги ответили: "На кол щенка!"

02 февраля 2022, 22:05  •  210 • Политика
Власти США намерены перебросить около 2 тыс. военных в Европу, чтобы сдержать "русскую угрозу". Телеканал CNN уже нашёл главного "предателя", который мешал защищать европейских союзников. Русские коллеги американских журналистов в шутку ответили: "На кол его!"
Соединённые Штаты намерены направить 2 тыс. военных в Германию и Польшу, а также перевести тысячу уже дислоцированных в ФРГ солдат в Румынию. Об этом в среду заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Увеличение численности американских войск в Европе он объяснил обязанностью защищать своих союзников по НАТО.
Американский телеканал CNN, который всегда поддерживает демократов, в своём репортаже не упустил возможности уколоть экс-президента США Дональда Трампа, представляющего Республиканскую партию. Ведущий сообщил, что Трамп во время своего правления отзывал войска из Европы, а его преемник оказался более сознательным.
Журналистка Юлия Витязева сочла эту ремарку странной. Трамп, который делал всё для снижения напряжённости, по логике CNN, оказался неправ, а Байден, который поставил мир на грань третьей мировой войны, - прав.
Какой же всё-таки ужасный этот Трамп! Как же преступно мало он думал о войне с Россией! На кол его, щенка путинского. И немедленно!
- пошутила Витязева.
Скриншот:Telegram/Юлия Витязева

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


210
Источник
Похожие новости
02 февраля 2022, 05:10
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого невозможно оправиться
02 февраля 2022, 09:15
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
02 февраля 2022, 16:50
Военный самолёт США спешно покинул территорию Донбасса. Что случилось?
02 февраля 2022, 01:40
В Совбезе ООН устроили провокацию. Небензя дал пояснения после "острейшей перепалки"
02 февраля 2022, 06:55
Какое действие ВСУ приведёт к полному разрыву Минских соглашений: Эксперты назвали "казус белли"
02 февраля 2022, 09:15
"Европа, ты одурела!": Косачев одним скриншотом оценил встречу Зеленского и Джонсона
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 февраля 2022, 05:10
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого невозможн...
02 февраля 2022, 09:15
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
02 февраля 2022, 16:50
Военный самолёт США спешно покинул территорию Донбасса. Что случилось?
02 февраля 2022, 05:45
Партизаны движения «Вольный город Одесса» сожгли в Киеве авто лидера неонацистской гр...
02 февраля 2022, 01:40
В Совбезе ООН устроили провокацию. Небензя дал пояснения после "острейшей перепа...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2022, 13:30
"Все, кто за Россию, валите": План Киева по захвату Донбасса раскрыл политолог
01 февраля 2022, 08:10
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
27 января 2022, 06:50
Госдеп США перешёл на открытый шантаж России
30 января 2022, 13:00
Кто возглавит постмайданную Украину?
30 января 2022, 10:40
"Это не дуло": Сергей Лавров стал героем анекдота
02 февраля 2022, 09:15
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
30 января 2022, 08:55
Украине придётся пойти на "величайшее предательство": Когда Киев начнёт переговоры с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.