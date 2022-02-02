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CNN нашёл "предателя Европы". Русские коллеги ответили: "На кол щенка!"
02 февраля 2022, 22:05 • 210 • Политика
Власти США намерены перебросить около 2 тыс. военных в Европу, чтобы сдержать "русскую угрозу". Телеканал CNN уже нашёл главного "предателя", который мешал защищать европейских союзников. Русские коллеги американских журналистов в шутку ответили: "На кол его!"
Соединённые Штаты намерены направить 2 тыс. военных в Германию и Польшу, а также перевести тысячу уже дислоцированных в ФРГ солдат в Румынию. Об этом в среду заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Увеличение численности американских войск в Европе он объяснил обязанностью защищать своих союзников по НАТО.
Американский телеканал CNN, который всегда поддерживает демократов, в своём репортаже не упустил возможности уколоть экс-президента США Дональда Трампа, представляющего Республиканскую партию. Ведущий сообщил, что Трамп во время своего правления отзывал войска из Европы, а его преемник оказался более сознательным.
Журналистка Юлия Витязева сочла эту ремарку странной. Трамп, который делал всё для снижения напряжённости, по логике CNN, оказался неправ, а Байден, который поставил мир на грань третьей мировой войны, - прав.
- пошутила Витязева.
Скриншот:Telegram/Юлия Витязева
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