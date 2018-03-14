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CNN: Могущество Путина опирается на его популярность в российском народе

14 марта 2018, 11:54  •  145 • Политика
По мнению авторов, также влияние президента России усиливают информационные технологии и армия.
Могущество Владимира Путина опирается на три основных инструмента: культ личности, информационные технологии и военная мощь. Об этом пишет в своей статье CNN.
В то же время Путину удается "отлично разыгрывать плохие карты", в том числе застой в российской экономике, утверждают авторы. Вместе все это создает сеть влияния Путина, которая часто становится весьма эффективной.
Хотя Москва отрицает вмешательство ее хакеров в выборы в США, их все же обвиняют и в масштабной подрывной деятельности в других странах, в том числе Эстонии и Украине, пишут авторы. Огромная российская мощь в области государственного и преступного хакерства отслеживалась еще во времена СССР, когда советские университеты готовили инженеров мирового уровня, утверждается в статье.
В то же время наиболее значительным источником могущества Путина является его собственная колоссальная популярность в России. Чем сильнее мировые лидеры критикуют его, тем сильнее граждане России славят своего президента, считают авторы.
Рейтинг поддержки Путина взлетел после конфликта на Украине и в Сирии, потому что множество граждан России беспокоятся о способности своей страны влиять на мировые события, подытоживают авторы статьи.

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