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CNN купился на макеты "Буревестника"? В арктической сенсации заподозрили фальшь

21 октября 2020, 22:55  •  49 • Политика
CNN сообщил об активности на полигоне для испытаний ракет "Буревестник". "На подобных мероприятиях могут быть выставлены макеты, чтобы спутать американцев", - отметил военный эксперт Юрий Кнутов.
Американский телеканал CNN поднял панику из-за активности на российском военном полигоне, где, как утверждается, проводятся испытания ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Ситуацию прокомментировал военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Поводом для "сенсации" стали спутниковые снимки полигона Панково на архипелаге Новая Земля. На них CNN рассмотрел признаки подготовки к испытаниям новейшего российского оружия.
Однако, по словам Юрия Кнутова, данные американцев могут быть недостоверными. Эксперт отметил, что на полигоне специально могли выставить макеты "Буревестников", чтобы сбить американцев с толку. Кроме того, публикация CNN об испытаниях "Буревестника" также могла быть элементом предвыборной кампании, не исключил Юрий Кнутов.
США делают всё возможное, чтобы не продлевать договор СНВ-3 на справедливых условиях. Они пытаются поднять рейтинг главы Белого дома Дональда Трампа либо за счёт российской угрозы, либо за счёт якобы "супер-пупер"-вооружения, - приводит слова эксперта Nation News.

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