CNN купился на макеты "Буревестника"? В арктической сенсации заподозрили фальшь

Американский телеканал CNN поднял панику из-за активности на российском военном полигоне, где, как утверждается, проводятся испытания ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Ситуацию прокомментировал военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Поводом для "сенсации" стали спутниковые снимки полигона Панково на архипелаге Новая Земля. На них CNN рассмотрел признаки подготовки к испытаниям новейшего российского оружия.

Однако, по словам Юрия Кнутова, данные американцев могут быть недостоверными. Эксперт отметил, что на полигоне специально могли выставить макеты "Буревестников", чтобы сбить американцев с толку. Кроме того, публикация CNN об испытаниях "Буревестника" также могла быть элементом предвыборной кампании, не исключил Юрий Кнутов.