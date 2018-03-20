CNN и расследование века: Путин может иметь связи с Россией

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Телеканал показал в эфире всю правду о президенте России.

Американский канал CNN никогда не переставал удивлять своей "глубокой аналитикой", однако его последнее "расследование" установило совершенно новую планку качества. Телеканал выяснил, что "президент России Владимир Путин, возможно, имеет связи с Россией".

Сюжет с соответствующим названием был показан в американском телеэфире. Остается только догадываться, как журналисты CNN сумели выяснить, что Путин имеет отношение к России. Не исключено, что его выдало участие в выборах президента, а, возможно, и то, что он уже занимал пост главы России и не раз представлял её на мировой арене.

Но стоит отдать американским журналистам должное. Они не стали совсем уж категорично обвинять Путина в связях с Россией. В названии новостного сюжета лишь рассматривается такая возможность.