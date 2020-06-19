CNN - о статье Путина: "Борец за историческую память переписывает историю войны"

Политолог Владимир Корнилов предложил оценить реакцию западных СМИ на статью Владимира Путина, вышедшую в журнале The National Interest.

Оцените реакцию. Основной смысл статьи Путина: нельзя переписывать историю Второй мировой войны и оценку её итогов. Заголовок на сайте CNN: "Путин переписывает историю Второй мировой войны и ведёт битву за историческую память".

"Так они и работают, эти CNNы..." - иронически прокомментировал эксперт в "Твиттере".



Фото: скриншот twitter.com/Kornilov1968 Фото: скриншот twitter.com/Kornilov1968

Твит собрал массу не менее ироничных комментариев.

"Может, у них переводчики не очень хорошие?" - предполагает Boris Khlebnikov. "Ну, они, со своей позиции, правы... они её уже местами переписали, а Путин, вертая всё назад, по сути, переписывает их переписывание", - разъясняет пользователь Забронзовевший ЧебуРомыч, Глава Партии Натуралов.

Напомним, накануне в американском журнале The National Interest была опубликована статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне и её последствиях для мира. Глава государства в публикации под названием "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" предлагает всестороннюю оценку наследия Второй мировой. Ранее о том, что может быть изложено в материале, сообщал Царьград.

В своей статье для NI Путин подчёркивает, что сейчас страны Запада, в частности ряд европейских политиков, предпочитают "смести мюнхенское предательство под ковёр".

К тому же, напоминает российский лидер, ещё одной причиной нынешней стратегии Запада является "своего рода стыд перед воспоминаниями тех драматических дней 1938 года, когда СССР был единственным, кто вступился за Чехословакию".

Президент России подчёркивает, что одним из важнейших итогов Второй мировой войны можно считать создание современной системы международных отношений.

И потому общий долг стран - всех тех, кто берёт на себя политическую ответственность, и прежде всего представителей держав, победивших во Второй мировой войне, - гарантировать, что эта система будет поддерживаться и совершенствоваться.