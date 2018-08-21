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CNBC сообщил об упавшей в Баренцево море ракете РФ с ядерным двигателем
21 августа 2018, 23:39 • 86 • В мире
Американский телеканал, ссылаясь на некий отчет разведки, заявил, что инцидент с ракетой произошел во время испытаний в России в прошлом году.
Российские военные начнут поиски пропавшей в Баренцевом море ракеты с ядерным двигателем. Об этом, ссылаясь на некий отчет американской разведки, сообщил телеканал CNBC.
По информации американских журналистов, во время испытаний в прошлом году запущенная ракета на ядерном двигателе упала в море.
Отмечается, что для поисков ракеты будут задействованы три российских корабля. При этом CNBC не уточняет дату начала поисковой операции.
Телеканал напоминает, что с конца прошлого по февраль 2018 года Россия провела четыре тестовых запуска. Сообщается, что самый длительный полет во время испытаний ракет продлился больше двух минут.
Стоит отметить, что в докладе, на который ссылается CNBC, нет не только точных данных, когда именно могло произойти ЧП с ракетой, но и есть ли риски для окружающей среды, связанные с повреждением ядерного двигателя.
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