Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Главная / Политика

CМИ: ультраправые экстремисты готовят Байдену кровавый сюрприз

15 января 2021, 11:30  •  178 • Политика
Джо Байден. Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Соединенным Штатам грозит волна вооруженных беспорядков
Группы ультраправых экстремистов готовятся к срыву предстоящей инаугурации президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, которая должна состояться 20 января. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Представители Вашингтона утверждают, что причиной стало "подстрекательство" действующего главы государства Дональда Трампа к штурму здания Капитолия, что, по их мнению, и привело к общей цели экстремистские группы, заключающейся в срыве процедуры передачи власти команде демократов для последующего оспаривания законности прошедшей президентской кампании.
В правоохранительных органах же заявили, что при возможных протестах, которые грозят стране в день инаугурации, ультраправые группы могут использовать огнестрельное оружие и взрывные устройства. С января силовые структуры занимаются отслеживанием онлайн-призывов к массовым выступлениям по Штатам.
Так, представитель американской компании SITE Intelligence Group, занимающейся отслеживанием онлайн-деятельности радикальных групп, заявил, что сторонники республиканцев готовятся к длительной борьбе, которая будет продолжаться и после инаугурации Байдена, передает The Washington Post.
Не так давно глава Федерального бюро расследований Кристофер Рэй сообщил, что правоохранительные органы рассматривают вариант волны вооруженных беспорядков в стране перед инаугурацией Байдена с массовым обсуждением в Сети различных акций у капитолиев штатов, передает РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



178
Источник
Похожие новости
15 января 2021, 01:25
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах
15 января 2021, 04:10
Кедми объяснил, чем Россия так сильно мешает США. Всё дело в любимом способе решения проблем
15 января 2021, 00:30
Появились слухи об отставке Набиуллиной
15 января 2021, 01:25
Twitter одумался? Объявивший было войну "Спутнику V" сервис внезапно переобулся
15 января 2021, 01:25
Лайфхак для Соболь: Как "вытравить" жучков из смартфона за полчаса
15 января 2021, 07:50
"Украине следует прекратить угрожать": Решение ЕСПЧ по Крыму Россия может не выполнять - сенатор
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 января 2021, 00:30
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соскин
15 января 2021, 00:30
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Киеве п...
15 января 2021, 01:25
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах
15 января 2021, 00:30
США не вернут нам Крым и Донбасс – в Киеве призвали к «финскому сценарию»
15 января 2021, 04:10
Кедми объяснил, чем Россия так сильно мешает США. Всё дело в любимом способе решения ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2021, 15:15
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
10 января 2021, 15:05
В Эстонии заговорили о присоединении к России: Премьер стал спешно цитировать Конституцию
14 января 2021, 05:15
Импичмент Трампа остановлен, но Капитолий снова в осаде: Что происходит в столице США
09 января 2021, 12:30
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
08 января 2021, 18:10
Как беспорядки в США скажутся на Украине: заявление депутата Рады
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян
11 января 2021, 16:45
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а не от неё
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.