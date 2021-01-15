CМИ: ультраправые экстремисты готовят Байдену кровавый сюрприз

Джо Байден. Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Соединенным Штатам грозит волна вооруженных беспорядков

Группы ультраправых экстремистов готовятся к срыву предстоящей инаугурации президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, которая должна состояться 20 января. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Представители Вашингтона утверждают, что причиной стало "подстрекательство" действующего главы государства Дональда Трампа к штурму здания Капитолия, что, по их мнению, и привело к общей цели экстремистские группы, заключающейся в срыве процедуры передачи власти команде демократов для последующего оспаривания законности прошедшей президентской кампании.

В правоохранительных органах же заявили, что при возможных протестах, которые грозят стране в день инаугурации, ультраправые группы могут использовать огнестрельное оружие и взрывные устройства. С января силовые структуры занимаются отслеживанием онлайн-призывов к массовым выступлениям по Штатам.

Так, представитель американской компании SITE Intelligence Group, занимающейся отслеживанием онлайн-деятельности радикальных групп, заявил, что сторонники республиканцев готовятся к длительной борьбе, которая будет продолжаться и после инаугурации Байдена, передает The Washington Post.

Не так давно глава Федерального бюро расследований Кристофер Рэй сообщил, что правоохранительные органы рассматривают вариант волны вооруженных беспорядков в стране перед инаугурацией Байдена с массовым обсуждением в Сети различных акций у капитолиев штатов, передает РИА Новости.