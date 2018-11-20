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CК России: по фактам артобстрелов поселков Донбасса возбуждено два дела

20 ноября 2018, 15:39  •  60 • В России

Главным следственным управлением СК России возбуждены сразу два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России".

"По данным следствия, 14 ноября 2018 года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельный обстрел из огнестрельного оружия объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военной целью, по улице Крылова в поселке Марьевка самопровозглашенной Луганской народной республики", - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным ведомства, каратели продолжили бомбежку и на следующий день: украинские военнослужащие находясь в районе поселке Травневое, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военной целью, в поселке Гольмовском.

В результате артиллерийских и минометных обстрелов осколочные ранения получили не участвующие в вооруженном конфликте женщина 1999 года и мужчина 1989 года рождения. Частично оказался разрушен жилой дом.

"Украинские военные действовали умышленно, в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней. Их противоправные действия были направлены на убийство неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте. Мотивом этих преступлений, как и прежде, является политическая и идеологическая ненависть и вражда, связанная с отказом населения юго-востока Украины признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования", - отметила Светлана Петренко.

Она также подчеркнула, что все подобные дела будут рассмотрены в соответствии с нормами международного права и российского законодательства, а фигуранты этих дел обязательно понесут наказание.

Напомним, что вооруженный конфликт международного характера между ополчением самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и Национальной гвардией Украины и Вооруженными силами Украины происходит с апреля 2014 года на территории юго-востока Украины. Решения о прекращении огня принимались неоднократно на различных уровнях, однако украинскими военнослужащими все они фактически игнорируются по сей день.

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