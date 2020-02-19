CК России: Киев нанес артиллерийский удар по поселку Голубовское

Пришли свежие криминальные сводки с Украины. По сообщению Следственного комитета России 18 февраля 2020 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований нанесли артиллерийский удар по поселку Голубовское Луганской народной республики. В результате были повреждены 13 жилых домов и домовладений.

А 15 февраля 2020 года украинские военнослужащие произвели прицельный обстрел из стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями по улице Красная Звезда в поселке шахты Трудовской города Донецка. В результате обстрелов получили ранения двое гражданских лиц.

- Выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, военнослужащие произвели массированный артиллерийский обстрел из крупнокалиберных орудий по объектам гражданской инфраструктуры. Совершая преступления, украинские военнослужащие действовали умышленно, группой лиц, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

- Украинские силовики продолжают совершать преступные действия против гражданского населения в ходе вооруженного конфликта немеждународного характера на Донбассе. Они систематически нарушают Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней. А Следственный комитет продолжает устанавливать все обстоятельства указанных преступлений, иные факты преступной деятельности украинских военнослужащих в отношении гражданского населения Донбасса, а также конкретных лиц, причастных к их совершению, - подчеркнула Петренко.